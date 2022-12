Neige, pluie et vent sur l’Ontario et le Québec

Une tempête hivernale majeure s’abat sur le Québec et l’Ontario, appelant à reconsidérer ses plans de voyage, car les conditions pourraient devenir dangereuses.

La Presse Canadienne

Environnement Canada a émis des avertissements météorologiques pour une grande partie de l’Ontario et du Québec, indiquant que de la neige abondante, des vents violents et de la pluie verglaçante sont attendus dans certaines régions.

Au Québec, de nombreuses régions devraient recevoir un mélange de neige abondante, de pluie et de vents forts, tandis que certains secteurs pourraient connaître de la pluie verglaçante.

Des régions de l’est de la province sont également sous le coup d’avertissements de risque de déferlement de vagues et de débordement côtier.

Plusieurs centres de services scolaires du Québec ont annoncé la fermeture d’écoles primaires et secondaires pour vendredi compte tenu des conditions météo et pour des raisons de sécurité.

Dans certaines parties du sud de l’Ontario, la pluie suivie d’une chute des températures pourrait entraîner des conditions de gel soudain, tandis que des vents violents et des conditions de blizzard sont prévus pour certaines régions.

Plusieurs conseils scolaires, dont à Toronto Ottawa et London, ont aussi fermé des écoles pour la journée.

Tard jeudi, WestJet a annulé de manière proactive des vols dans des aéroports de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique en raison des prévisions météorologiques.

La compagnie aérienne indique que les annulations s’appliquent à tous les vols prévus à l’arrivée et au départ de l’aéroport international Pearson de Toronto à partir de vendredi à 9 h, heure de l’Est, jusqu’à la fin de la journée. Les autres aéroports touchés par les interruptions de service comprennent ceux d’Ottawa, de Londres, de Montréal et de Waterloo.

Les météorologues ont prévenu que les conditions météorologiques dans les deux provinces pourraient entraîner des pannes de courant.

Hydro-Québec assure que ses équipes suivent l’évolution de la situation et seront prêtes « à intervenir dès que nécessaire ». Vers 5 h vendredi, la société d’État rapportait 90 interruptions touchant plus de 16 000 clients, principalement en Outaouais et dans les Laurentides.

Chez Hydro One, le plus grand service public d’électricité de l’Ontario, on faisait état aussi d’environ 16 000 clients sans courant en début de matinée.