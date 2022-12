La station de ski du Mont-Sainte-Anne va demeurer fermée pour le week-end, a annoncé la station jeudi. La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a ordonné vendredi l’arrêt des remontées mécaniques aériennes de la montagne.

« Les vérifications qui ont été faites avant la remise en fonction de la remontée mécanique ne respectent pas les exigences » réglementaires ni « les instructions du fabricant », indique la RBQ par communiqué.

La fermeture prolongée vise à « laisser un temps supplémentaire pour poursuivre la révision minutieuse de toutes les procédures en place dans chacun de nos départements », a déclaré Maxime Cretin, vice-président et directeur général pour Resorts of the Canadian Rockies, région de l’Est, cité dans un communiqué de la station jeudi.

« Une date de réouverture sera confirmée prochainement », assure-t-on. Les deux pentes-écoles à la base de la montagne, située à Beaupré, sont toutefois ouvertes selon l’horaire régulier.

Samedi dernier, une télécabine du remonte-pente de la station s’est écrasée au sol après avoir glissé sur le câble avant l’arrivée des skieurs, un troisième accident majeur en moins de quatre ans.

Dans les jours suivants, le maire de Beaupré a demandé des investissements de la part de Québec alors qu’un groupe citoyen a pressé le gouvernement de couper les vivres à l’entreprise. Le premier ministre François Legault s’en est ensuite mêlé, critiquant le gestionnaire Resorts of the Canadian Rockies.