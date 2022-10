S’il exclut le PCQ du parlement

Legault va « subir les conséquences de ses actes », prévient Duhaime

(Québec) Dans sa quête pour avoir accès au parlement afin d’y tenir des conférences de presse et d’y avoir un bureau, Éric Duhaime est prêt à prendre la rue et à organiser des manifestations. Il s’est même trouvé en cours de route une alliée inattendue : la vice-présidente du Mouvement démocratie nouvelle et confondatrice de Québec solidaire Françoise David croit qu’il a sa place au parlement.