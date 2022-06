Armes de poing, environnement, réfugiés ukrainiens, Hockey Canada et billet d’avion à 500 $. Voici un tour d’horizon de cinq sujets qui ont marqué l’actualité cette semaine.

Devant la flambée de violence armée qui frappe Montréal et d’autres grandes villes du pays, le gouvernement Trudeau a proposé lundi d’interdire l’achat, la vente, l’importation et le transfert d’armes de poing, et ce, dès l’automne prochain.

Environnement : le sud du Québec manque d’eau

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Un deuxième puits est creusé sur la ferme du Jardin d’Edem, à East Farnham, qui a manqué d’eau en 2021.

De nombreuses municipalités du sud du Québec risquent de plus en plus de manquer d’eau lors des sécheresses estivales. En cause : le réchauffement climatique et le développement urbain. L’heure est à l’adaptation et aux solutions.