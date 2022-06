(Ottawa) La ministre du Sport Pascale St-Onge exige des comptes de la part Hockey Canada dans le dossier du viol collectif dont aurait été victime une jeune femme aux mains de huit joueurs de hockey junior après un gala de Hockey Canada en 2018.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Après s’être dite « horrifiée » et « dégoûtée » par cette affaire, mercredi, Mme Saint-Onge a annoncé qu’elle a demandé à Hockey Canada de lui soumettre un audit financier afin de déterminer si l’organisation a utilisé l’argent des contribuables pour conclure une entente hors cours avec la victime.

Hockey Canada est une organisation qui obtient un financement de la part du gouvernement fédéral.

« Je veux savoir si l’argent des contribuables a été utilisé pour camoufler cette histoire de viol collectif. Alors, on va faire un audit financier pour s’assurer que c’est pas le cas », a indiqué jeudi la ministre Saint-Onge avant de participer à la période de questions à la Chambre des communes.

La ministre a affirmé qu’elle ne pouvait concevoir que certains des joueurs qui auraient participé à ce viol collectif évoluent aujourd’hui dans la LNH en toute impunité.

« Comment une organisation sportive aussi importante au Canada a fait en sorte que les joueurs qui ont ces accusations-là contre eux ne sont pas imputables de leurs actions ? Et il y en a plusieurs parmi eux qui sont aujourd’hui dans la LNH. Je pense que c’est ça que les Canadiens veulent savoir », a dit la ministre.

Mme St-Onge a dit espérer que la LNH fera toute la lumière sur cette affaire. « On va voir la suite des choses et on continue de suivre le dossier », a-t-elle assuré.

Le but de l’audit financier visera à s’assurer que Hockey Canada « a respecté son entente de financement avec Sports Canada et s’assurer qu’il n’y a pas de fonds publics qui ont été utilisés pour régler cette entente ».

Cette affaire a d’abord été rapportée par le réseau TSN la semaine dernière. À l’été 2018, après un gala de Hockey Canada, huit joueurs de hockey junior auraient agressé sexuellement une jeune femme.

Ces joueurs auraient rencontré la victime dans un bar et lui auraient payé des verres. Alors qu’elle était en état d’ébriété avancé, l’un des joueurs l’aurait amené dans sa chambre d’hôtel. Il aurait ensuite fait entrer sept autres joueurs. Selon la version de la présumée victime dans des documents judiciaires, les huit joueurs auraient eu des relations sexuelles avec elle sans son consentement. Elle aurait tenté de quitter et aurait été « manipulée, intimidée » pour rester dans la chambre.

En avril dernier, la présumée victime a intenté une poursuite au civil contre Hockey Canada, la Ligue canadienne de hockey et les huit joueurs (qui ne sont pas nommés) pour 3,5 millions de dollars. Un mois plus tard, Hockey Canada a réglé cette affaire hors cour. L’organisation refuse toutefois de dévoiler les détails de cette entente.

Mercredi, la ministre a déclaré à La Presse qu’elle comptait analyser en profondeur les faits troublants de cette affaire et le rôle exact qu’a joué Hockey Canada.

« Quand j’ai lu cette histoire, j’ai été absolument horrifiée des allégations qui sont rapportées. Je suis aussi découragée et déçue d’entendre que des histoires d’agression sexuelle surviennent encore dans le milieu sportif », avait affirmé la ministre à La Presse durant une entrevue téléphonique.

Le Bloc québécois a pour sa part exigé la tenue rapide d’une enquête indépendante sur l’implication de Hockey Canada. « Choqué et révolté sont des mots encore trop faibles pour décrire le scandale de cette histoire et le sentiment qui nous anime. Nous demandons à ce qu’une enquête indépendante soit lancée rapidement afin de faire la lumière sur l’implication de Hockey Canada. Le gouvernement doit s’assurer qu’il n’y ait pas un seul sou des contribuables qui ait servi à la conclusion de cette entente », a indiqué le député Sébastien Lemire, qui est porte-parole du Bloc pour le sport.