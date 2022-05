Les orages violents qui ont balayé le Québec et l’Ontario samedi ont fait neuf victimes, selon le dernier bilan des autorités. Plus de 250 000 personnes sont toujours privées d’électricité dans la province.

Lila Dussault La Presse

Une seule victime a été répertoriée au Québec, soit une femme de 51 ans décédée lorsque le bateau dans lequel elle se trouvait a chaviré dans la rivière des Outaouais, près de Masson-Angers, lors de la tempête de samedi.

Aucune autre information sur des personnes blessées ou tuées n’a été rapportée dans la province, selon Béatrice Dorsainville, porte-parole pour la Sûreté du Québec.

En Ontario, le bilan s’élève à 8 victimes. Sept personnes sont décédées par la chute d’arbres dans des endroits de la province pendant la tempête samedi, et un huitième a été tué par la chute d’une branche d’arbre à la suite de la tempête dimanche.

Des centaines de milliers de personnes sans électricité

Au Québec, au plus fort de l’évènement, quelque 550 000 clients étaient sans électricité, a indiqué Hydro-Québec. Dimanche soir, 261 097 clients en étaient toujours privés.

« Le travail se poursuit sur le terrain où nos équipes constatent d’importants dégâts causés par les vents et orages violents, a gazouillé la société d’État dimanche soir. Avec plus de 500 équipes sur le terrain présentement, les travaux vont bon train. »

Sur Twitter, le premier ministre du Québec François Legault a remercié les travailleurs d’Hydro-Québec : « La tempête a fait de nombreux dommages dans plusieurs régions notamment dans les Laurentides et en Outaouais. Avec @hydroquebec on va s’assurer de rebrancher tous les Qcois le plus rapidement possible. Je remercie les équipes qui travaillent fort sur le terrain depuis hier soir ! »

En Ontario, dimanche soir, plus de 221 000 clients d’Hydro One étaient sans électricité.

Avec La Presse Canadienne