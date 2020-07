Les déplacements non essentiels entre le Canada et les États-Unis sont actuellement interdits et devraient le demeurer au-delà du 21 juillet.

(Ottawa) Alors que le nombre de cas de COVID-19 continue d’exploser aux États-Unis, les autorités canadiennes se dirigent vers une prolongation de la fermeture de la frontière canado-américaine au-delà du 21 juillet.

Mélanie Marquis

La Presse

« C’est notre souhait, et on travaille actuellement à faire en sorte que l’entente soit prolongée », a indiqué à La Presse une source gouvernementale.

L’entente initiale, conclue à la fin de mars, prévoit l’interdiction des déplacements non essentiels entre les deux pays.

Nombre de premiers ministres, dont François Legault, ont signalé qu’ils ne voulaient pas voir la frontière rouvrir.

L’épicentre de la pandémie

Le bilan des cas de COVID-19 aux États-Unis ne cesse d’augmenter. Avec 3,3 millions des 12,9 millions de cas dans le monde et plus de 135 000 morts, le pays de l’oncle Sam est devenu un épicentre de la pandémie.

Chez Affaires mondiales Canada, on n’a pas l’intention de revoir le niveau d’alerte pour ceux qui voudraient aller à l’étranger, et on maintient qu’il faut « éviter tout voyage non essentiel à l’extérieur du Canada ».

Toute personne qui arrive au Canada de l’étranger doit se placer en quarantaine à son retour, sous peine d’amendes salées ou d’emprisonnement.