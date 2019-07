Le Québec déménage

Des milliers d'appartements changent de main ces heures-ci dans un grand jeu de chaise musicale.

Plusieurs rues de Montréal sont prises d'assaut par les camions de déménagement, les électroménagers attendant d'être déplacés et les amoncellements de déchets.

Sur le boulevard Saint-Joseph, à Montréal, Martin Généreux aide ses deux filles à déménager. « On sort ! », explique-t-il en soufflant, entre deux meubles. « À 11 h, on devrait avoir fini. Donc à midi, on sera rendus à la pizza et à la bière. »

Un peu plus au nord, sur Henri-Julien, Clint Farley aide des amis à déménager. Une petite tension s'est installée entre eux et les nouveaux locataires, arrivés plus tôt que prévu - selon M. Farley.

« Ça sort et ça rentre en même temps... », a-t-il dit, dépité, à côté d'un tas de boîtes et d'objets divers.

Environnement Canada prévoit une journée ensoleillée pour tout le sud du Québec. Les déménageurs professionnels et amateurs doivent penser à se protéger, le niveau de rayons UV devant atteindre « très élevé » en après-midi.

Les téléphonistes de la Régie du logement sont au boulot aujourd'hui pour répondre aux questions urgentes des locataires et propriétaires.