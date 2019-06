Au coeur de la pénurie de main-d'oeuvre du Québec

Mario Girard

La Presse La Presse La pénurie de main-d'oeuvre frappe tout le Québec. Et elle frappe fort. Les employeurs font des pieds et des mains pour attirer de nouveaux travailleurs. En attendant, ça commence à coûter cher en investissements perdus ou en profits envolés. Pour amorcer une grande série de sept jours sur ce problème majeur du Québec, La Presse s'est rendue à Drummondville, où la situation est critique.

Rue Rocheleau, en plein coeur du parc industriel de Drummondville, d'immenses panneaux ornent les façades des entreprises. « Nous embauchons ! Nous recrutons ! T'aimes pas ta job ? On t'embauche ! » Certains employeurs n'hésitent pas à abattre leurs cartes d'entrée de jeu : « Trois semaines de vacances la première année ! » Il n'y a pas de doute, la pénurie de main-d'oeuvre que connaît actuellement le Québec se fait sérieusement sentir dans cette ville qui fut autrefois le royaume de l'industrie textile. Mais si Drummondville connaît maintenant une incroyable renaissance après avoir adroitement diversifié ses activités, elle doit aussi déployer beaucoup d'efforts pour attirer et conserver la main-d'oeuvre. « Sur mes 275 camions, j'en ai 50 qui sont parqués dans la cour, sans chauffeur, dit Denis Coderre, président de SGT 2000, une importante société de transports routiers de la région. Chaque semaine, je refuse des contrats. Ça représente des pertes énormes. Pour le moment, mon entreprise arrive à fonctionner. Mais les 50 camions qui ne bougent pas, ce sont mes profits qui s'envolent. »

Agrandir Denis Coderre, président de SGT 2000 PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Pour Claude Fournier, président-directeur général de Sixpro, une entreprise de revêtement de surface sur pièces métalliques qui rassemble 200 employés, cette pénurie de main-d'oeuvre est un frein majeur. « Je pourrais prendre 25 employés de plus, dit-il. Ça nous permettrait d'ajouter un quart de travail complet le soir. Depuis un an, on doit sélectionner nos clients. On est en mode support plutôt qu'en mode développement. » Les effets de cette pénurie de main-d'oeuvre sont le sujet de conversation le plus courant à Drummondville. « Cela a un impact sur nos délais de livraison qui augmentent énormément, dit Jocelyn Lemire, propriétaire de Lemire Précisions, une entreprise de 75 employés qui fabrique de petites pièces pour les secteurs de l'automobile et de l'électroménager. Lee heures supplémentaires sont devenues un bar ouvert. Les gens s'essoufflent, on a de plus en plus de mal à leur demander de travailler davantage. » Liette Beaudoin, directrice générale de la fromagerie et du restaurant Lemaire, véritable symbole drummondvillois qui emploie une centaine d'employés, n'hésite pas à qualifier la situation d'épouvantable. Il lui arrive régulièrement de fermer ses portes plus tôt que prévu, faute de personnel. « Il y a trois semaines, j'ai dû fermer à 17 h, un samedi. On avait du mal à barrer les portes tellement les clients voulaient entrer. J'avais une seule employée alors qu'il m'en aurait fallu une dizaine. J'évalue que j'ai perdu plusieurs dizaines de milliers de dollars en revenus au cours de l'hiver. » Maraudage et avantages Cette pénurie crée un important mouvement de personnel au sein des entreprises et des commerces de Drummondville et des environs. « Les gens sont très sollicités, dit Claude Fournier. Tout le monde est en mode embauche, ici. » Plusieurs employeurs n'hésitent pas à faire du maraudage auprès de la concurrence. « Je l'avoue, je l'ai fait, reconnaît Liette Beaudoin. Je suis allée dans la concurrence pour dire à des employés que s'ils voulaient changer d'emploi, ils pouvaient venir me voir. D'autres l'ont fait avec mes employés. »

Agrandir Liette Beaudoin, directrice générale de la fromagerie et du restaurant Lemaire PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Il y a aussi la pression de voir certains employeurs offrir de généreux avantages afin d'attirer les candidats. « C'est sûr que lorsque tu entends à la radio des publicités annonçant des salaires à 30 $ de l'heure, c'est dur », dit Jocelyn Lemire. Ces jeux de maraudage se sont calmés au cours des derniers mois au profit d'une stratégie d'avantages personnalisés. Et pour cela, certains employeurs font preuve de créativité. Dans la salle de réunion où nous avons rencontré Jocelyn Lemire, on pouvait lire sur le panneau rassemblant la liste des avantages offerts aux employés : « Couches fournies pendant les six premiers mois de naissance ». Cette pénurie de main-d'oeuvre a évidemment modifié le rapport de forces entre employeurs et futurs employés.

« Les candidats posent leurs conditions dès le départ. Certains ne veulent pas travailler le soir ou le week-end, ils négocient leurs vacances et ils nous disent qu'ils veulent pouvoir prendre congé quand ils le souhaitent. » - Liette Beaudoin

Au restaurant Chez Horace, rendez-vous incontournable du midi pour les travailleurs, les personnes interrogées nous ont dit que pour ceux qui souhaitent bouger, les choses se passent plutôt bien. « C'est plus facile de gravir les échelons », nous a confié un trio d'employés d'Énergir. Rencontrée devant le Centre d'emploi de Drummondville, Magally Diaz, jeune femme d'origine colombienne, a rapidement trouvé un emploi dans un CPE. « J'aimerais maintenant décrocher un poste d'éducatrice, ce qui est ma vraie profession. Il faudrait que l'on reconnaisse ma formation. » La voie de l'immigration Pour plusieurs entrepreneurs de Drummondville, la main-d'oeuvre étrangère est la grande solution à cette pénurie. Jocelyn Lemire fait partie de ceux-là. Celui qui est à la recherche de 18 nouveaux employés nous dit qu'il vient d'embaucher six employés mexicains. « Ils vont arriver à la fin de l'année », dit-il. La Société de développement économique de Drummondville (SDED) organise régulièrement des missions de recrutement à l'étranger. Ces opérations portent leurs fruits.

« On rentre des Journées Québec à Paris. On a signé des ententes avec 70 travailleurs. Ils vont arriver au cours des prochains mois. Il y a quelques mois, on était à Tunis. On a signé avec 60 travailleurs. » - Martin Dupont, directeur général de la SDED

Il y a un an, l'équipe du module Attraction et développement de la main-d'oeuvre de la SDED comptait une seule personne. Aujourd'hui, ce département rassemble six employés, dont une avocate chargée de veiller au bon traitement des dossiers d'immigration. Au défi d'accueillir les travailleurs étrangers s'ajoute celui du logement. Comme Drummondville vit également une pénurie dans ce domaine, certains patrons ont décidé de prendre les grands moyens. « On a loué tout ce qui était disponible autour de l'entreprise, dit Claude Fournier. On meuble ces appartements. Cela fait en sorte que lorsque le travailleur arrive, il a moins de pression. » Une fois installés, les travailleurs remboursent chaque semaine les frais de location. L'arrivée des travailleurs étrangers a considérablement changé le paysage culturel de Drummondville. Encore là, des dirigeants d'entreprise ont décidé d'agir. « On vient d'embaucher un consultant qui nous offre une formation sur la culture française, explique Claude Fournier. Ces gens parlent français comme nous, mais c'est à peu près la seule ressemblance que nous avons. Ils ont des coutumes bien à eux et le marché du travail en France est différent du nôtre. On fera la même chose avec les Français en leur parlant de la culture québécoise. » Le 17 juin, on organise à Drummondville l'évènement Un emploi en sol québécois. « Un autobus transportant 50 candidats potentiels va venir chez nous, explique Yves Chabot, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond. Ce sont des immigrants qualifiés qui peuvent faire plusieurs rencontres d'un seul coup. On compte beaucoup là-dessus. » Drummondville en chiffres 75 000 : nombre d'habitants (103 000 sur le territoire la MRC) 43 ans : âge moyen des habitants de Drummondville 670 : nombre d'entreprises manufacturières sur le territoire de la MRC de Drummondville (plus une centaine de PME ou entreprises) 70 : nombre de nouvelles entreprises installées ou créées sur le territoire la MRC de Drummondville au cours de la dernière année 2300 : nombre de commerces 5,7 % : taux de chômage dans le Centre-du-Québec (la moyenne québécoise est de 5,4 %) Sources : Société de développement économique de Drummondville (SDED), Chambre de commerce et d'industrie de Drummond (CCID) et Statistique Canada

Agrandir Alexandre Cusson, maire de Drummondville et président de l'Union des municipalités du Québec PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE