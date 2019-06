 Pénurie de main-d'oeuvre: «Il ne faut pas remettre les gens dans l'avion» 

« On reçoit des appels d'entreprises, et à cause du ralentissement du système, ça empêche des employés de basculer vers un statut permanent. Il faut traiter leurs dossiers rapidement, il ne faut pas remettre les gens dans l'avion. »

Julia Posca, chercheuse à l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS), estime qu'on ne peut pas tenir pour acquis que les personnes immigrantes vont à elles seules régler le problème de la rareté de la main-d'oeuvre. Or, le fait que de plus en plus de gens vont quitter le marché de l'emploi au cours des prochaines années n'est pas de nature à améliorer le portrait d'ensemble, dit-elle.

« La nouvelle plateforme Arrima va nous permettre rapidement d'avoir de nouveaux cas d'immigrants qui veulent venir ici, et qui répondent à des besoins du marché. Notre message pour le gouvernement, c'est : il faut que ça marche. On ne doit pas perdre de temps. »

Diminuer le nombre d'immigrants que l'on reçoit, dit-elle, a l'effet inverse. « Même si on maintient les seuils au niveau où ils étaient avant que le gouvernement de la CAQ les diminue, on maintient à peu près la population active. Pour que le nombre de personnes en âge de travailler augmente, il faudrait encore plus augmenter les seuils d'immigration. »

Le gouvernement de la CAQ s'est montré enthousiaste à l'idée d'accueillir davantage de travailleurs étrangers temporaires, ce qui envoie un message « incohérent », note Mme Posca.

« Ça nous montre que la décision de baisser les seuils d'immigration est malavisée. En prenant plus de travailleurs étrangers temporaires, on reconnaît qu'on a un besoin d'immigrants, mais on ne veut pas donner les pleins droits aux personnes qui vont venir occuper des emplois ici. On fait venir des travailleurs qui sont plus vulnérables, qui connaissent moins bien leurs droits, qui ne parlent pas bien la langue. On vient grossir les rangs de cette classe d'immigrants qui sont un peu de seconde zone. »

Plusieurs fronts

Pour Michel Leblanc, l'immigration doit se faire sur plusieurs fronts pour avoir des chances de fonctionner. « La solution aux postes non pourvus viendra en partie des processus pour attirer des immigrants, qu'ils soient des travailleurs temporaires, des immigrants permanents, et surtout en conservant ceux qui sont déjà sur le territoire québécois et qui étaient en attente de passer à un statut permanent. »

La couverture médiatique internationale dont les nouvelles lois du gouvernement de la CAQ sur l'immigration et la laïcité ont fait l'objet peut avoir donné l'image d'un Québec hostile aux nouveaux arrivants.

L'occasion est bonne pour envoyer un message positif, estime M. Leblanc.

« Je pense que, dans la prochaine année, on va devoir faire une grande offensive à l'international, pour bien expliquer qu'on est toujours aussi ouverts, et qu'avec notre plateforme Arrima, l'immigration au Québec va connaître du succès. »