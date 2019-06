Inondations printanières: «Je laisse tomber»

Les gens touchés par les inondations du printemps ne sont pas au bout de leurs peines et leur patience est mise à rude épreuve : rues insalubres, saison de navigation retardée et peu de bénévoles ou de cols bleus à la rescousse.

Pourtant, non loin de là, les résidants du croissant Barabé se battent toujours contre les dégâts provoqués par les inondations. Pour eux, le cauchemar se poursuit. Ils se disent désemparés, isolés et abandonnés par l'arrondissement. Quelques devantures sont à refaire. Accroché à la poignée de la porte d'une maison, autrefois coquette, selon le voisinage, un avis de démolition pend tristement. Difficile de croire que le pire est passé, alors que quatre semaines seront encore nécessaires pour achever le nettoyage.

« On a passé de durs moments et maintenant, de voir ça chaque jour, c'est comme un retour en arrière. »

Joanna Lemieux, sa voisine, est au bord des larmes : « Je laisse tomber », soupire-t-elle en désignant les débris et les monticules de sable sale et mouillé qui bloquent l'entrée de son domicile.

Chaque jour, Krista Urban respire l'odeur d'eau stagnante et de moisissures qui règne dans le quartier depuis des semaines. Le plus dérangeant, dit-elle, ce sont les débris qui traînent. « J'appelle la Ville fréquemment. On nous dit d'être patients, que c'est un travail considérable et de longue haleine. »

Certaines municipalités ont encore les pieds dans l'eau et ne peuvent commencer leurs opérations de ramassage. À Rigaud, le niveau d'eau baisse doucement, les gens commencent à regagner leur domicile. « On en est à notre 50 e jour de crise », affirme Marie-Andrée Gagnon, responsable des communications de la municipalité. La situation n'est pas homogène, ce qui rend difficile la planification d'une opération de nettoyage.

« Il n'y a pas une rue plus prioritaire que l'autre. On y va selon notre plan », a déclaré à La Presse Marcel Bélanger, contremaître à l'arrondissement. Selon son estimation, 15 % de la population de L'Île-Bizard est touchée par la présence de débris. « Le 85 % restant veut que les services se poursuivent. »

Mercredi en matinée, une dizaine de cols bleus s'occupaient de l'aménagement paysager. Le voisinage se questionne : pourquoi ne pas mobiliser tous les efforts pour l'opération de nettoyage ? M. Le Pape se montre catégorique : « On a des exigences, on fait des choix, sinon, c'est l'image de l'arrondissement qui serait affectée. »

Le directeur de l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, Daniel Le Pape, affirme qu'il faudra un mois pour terminer le nettoyage. « Nous sommes l'arrondissement avec le plus de zones inondables et nous disposons d'une équipe de 50 personnes. » Il juge cet effectif insuffisant compte tenu de la charge de travail que représente le nettoyage.

Déplacer des milliers de sacs de sable et un nombre colossal de débris est un défi de taille, sans l'aide de bénévoles ou de cols bleus. « Mon mari s'est blessé au dos et a manqué plusieurs semaines de travail uniquement pour construire un mur pour nous protéger », poursuit Joanna Lemieux.

Dans plusieurs régions touchées, on souligne la difficulté de trouver des bénévoles. Ils étaient très présents en situation d'urgence, mais moins enclins à nettoyer débris et sacs de sable. Les employés de la Ville sont également essoufflés.

Dans les marinas, les quais sont vides, au grand désarroi des amateurs de navigation. « On commence notre saison aujourd'hui avec un mois et demi de retard », raconte Sylvain Mathieu, propriétaire de la marina Bo-Bi-No à Laval. La différence avec 2017, selon lui, c'est la durée exceptionnellement longue de la crise. M. Mathieu était mieux préparé qu'il y a deux ans. « On a tout nettoyé, les bris étaient minimes, mais il y a encore une odeur. Les coûts et le temps passé à se protéger et à réparer les dommages restent considérables, en plus du retard de la saison. » Sa clientèle, habituée à voir les bateaux sur les quais aux alentours de la mi-avril, s'est montrée compréhensive.