Gloutonmania: vivre de son ventre

Un «sport» extrême

Bob Shoudt ne le dit généralement pas en public de peur de susciter des moqueries, mais il est convaincu que les compétitions de bouffe sont un sport. «Je faisais de l'athlétisme plus jeune, du cross-country, et ce que je fais aujourd'hui est plus exigeant», soutient-il.

Fasciné par les quantités gargantuesques de nourriture englouties par les mangeurs de compétition, le gastroentérologue David Metz de l'Université de Pennsylvanie a publié une étude scientifique sur le phénomène en 2007.

Pour comprendre comment les compétiteurs pouvaient engouffrer autant de nourriture, le docteur et son équipe ont comparé l'estomac d'un mangeur de compétition et celui d'un humain «normal». Ils ont découvert que les gloutons professionnels parvenaient à dilater de façon exceptionnelle leur estomac et à ignorer les signes de satiété.

«L'estomac du mangeur de compétition était tellement dilaté qu'on n'arrivait plus à le photographier avec une seule radiographie. Cela nous a pris plusieurs radiographies pour le capturer en entier», précise le gastroentérologue.

Plus alarmant: leur étude dressait la liste des dangers et des complications liés à cette pratique.

Et la liste est longue. Elle comprend notamment une perforation de l'estomac, une perforation de l'oesophage, un oedème cérébral, l'obésité et un étouffement...

Chaque année, plusieurs personnes meurent d'ailleurs en essayant de repousser les limites de leur estomac. «Le problème, explique le Dr Metz, c'est que si vous avez de la nourriture dans l'oesophage qui s'empile pour se rendre dans l'estomac, cela peut déborder et bloquer la trachée. Les étouffements sont un vrai problème. Il y a des gens qui en sont morts, même durant des compétitions.»

Les chaînes gloutonnes

Mais tout cela ne décourage pas les adeptes, particulièrement sur la plateforme de diffusion YouTube. De plus en plus de mangeurs se filment en train de relever des défis alimentaires pour multiplier les «vues» et être ainsi rémunérés.

Raina Huang, youtubeuse de 23 ans installée à Los Angeles, a amassé plus de 10 millions de visionnements, en un peu plus d'un an, d'elle engouffrant de gigantesques pizzas et autres gargantuesques burgers.

Elle est bien consciente que son régime n'est guère recommandable, mais elle enregistre tout de même plusieurs vidéos par semaine, voire par jour. «Je sais bien que ce n'est pas bon pour la santé, mais je suis jeune, j'ai le droit d'être stupide!», dit-elle en avalant neuf hamburgers, plusieurs frites et trois milk shakes pour une vidéo qu'elle compte mettre en ligne sous peu.

Naturellement, pour multiplier les visionnements, les youtubeurs ont tendance à se lancer des défis toujours plus extrêmes. Certains se filment en train de manger des cactus, d'autres des aliments avariés, voire des cafards vivants.

«Il y a des youtubeurs qui gagnent très bien leur vie ainsi.»

«Certains peuvent faire plusieurs centaines de milliers de dollars par année juste avec leurs vidéos», explique Bob Shoudt.

Si bien qu'à 50 ans, Bob Shoudt s'est lui aussi mis à filmer ses exploits dans l'espoir d'augmenter ses revenus. Pour l'instant, sa chaîne YouTube peine en comparaison des stars du genre. Alors, pour se faire remarquer, il a lui aussi tendance à relever des défis plus extrêmes.

En ce dimanche soir, il compte se filmer en train d'engloutir 10 paquets de nouilles coréennes super-épicées dans son salon. «Si j'y parviens, je crois que cela sera une première», dit-il. C'est sa seconde tentative.

Les nouilles sont tellement épicées qu'il transpire à grosses gouttes. Rapidement, son nez coule. Il en pleure même.

Sept minutes et quarante-trois secondes plus tard, il parvient finalement à vider l'énorme saladier. «Ma bouche est en feu. Ce n'est vraiment pas plaisant», grogne-t-il avant d'aller éteindre ses deux caméras.