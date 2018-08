L'Optimist, le voilier qui apprend la vie

Quand on a inventé l'Optimist, on était loin de se douter que, 70 ans plus tard, ce petit voilier serait utilisé par des centaines de milliers d'enfants partout dans le monde. À la portée de tous, c'est un aussi un outil pour responsabiliser les jeunes.

«Maître de son destin» à 10 ans

Créés aux États-Unis dans le but d'offrir aux jeunes un passe-temps économique, les voiliers Optimist amusent aujourd'hui les jeunes de plus de 12 pays.

Le typique petit voilier Optimist est un dériveur créé en 1947 à la demande du Club Optimist International de Clearwater, en Floride, qui souhaitait offrir aux jeunes une nouvelle activité susceptible de les distraire. L'architecte naval américain Clark Mills reçut donc le mandat de concevoir un voilier économique qui pouvait être construit par quiconque s'y intéressait, à partir de deux planches de contreplaqué. Ce qui explique sa forme singulière de type «boîte à savon».

Le voilier devait aussi être facile à manoeuvrer et simple à gréer. L'organisation caritative remporta son pari. On utilisait de plus en plus l'Optimist pour organiser des régates - des courses entre voiliers - et le design fut amélioré et standardisé par des Européens. Les Optimist font partie d'une «classe» de voiliers, c'est-à-dire que tous les bateaux doivent respecter des normes très strictes quant à la longueur, la largeur, la hauteur du mât et la voilure. S'il existe des voiliers plus robustes destinés aux écoles de voile, l'Optimist international de compétition est fabriqué à partir de fibres composites et d'alliages divers qui en font un voilier rapide, performant et amusant à manoeuvrer dans toutes les conditions de vent et de mer.

Les Optimist chez nous

On retrouve des voiliers Optimist sur presque tous les plans d'eau de la province. La plupart des écoles de voile, même les plus petites, disposent d'au moins une demi-douzaine de ces petits dériveurs. Selon Carmen Denis, directrice de l'École de voile Deux-Montagnes (CVDM), la courbe d'apprentissage des enfants est très rapide. «On peut initier des enfants de 4, 5 ou 6 ans à la voile, explique-t-elle. On commence avec des jeux d'équilibre et de pirates et ils sont accompagnés sur l'eau par des instructeurs. Mais, dès l'âge de 7 ans, après trois ou quatre jours d'initiation, lorsque les conditions sont favorables, un enfant sait manier seul son embarcation.»

La petite Ella Zych, 8 ans, s'est initiée au monde de la voile il y a trois ans. Elle contrôle seule son petit bateau depuis l'année dernière. Elle explique qu'elle pratique ce sport pour «remplir [son] esprit de bonheur et [s]'amuser».

Ella Zych se hâte d'ajouter: «Des fois, je suis choquée contre le vent, mais ça finit toujours bien.» Elle aimerait se joindre à l'équipe de compétition l'année prochaine.

Hugo Morin, lui-même ancien champion de voile, dirige l'École de voile du Club de voile Grande-Rivière, à Gatineau, une des plus importantes au Québec. «Trouvez-moi un sport où à 10 ans, un jeune est tout à fait maître de son destin», lance-t-il.

Ils sont seuls à bord de leur bateau, les parents ne sont pas là. Il faut préparer le bateau, le gréer et l'ajuster, posséder des connaissances météorologiques, connaître la théorie du vent et les règles de route et prendre des décisions.

Le contrôle de son propre destin est aussi ce qui fait dire à Carmen Denis, qui a initié et encadré un nombre important de compétiteurs et d'entraîneurs au Québec, que la voile, «c'est l'école de la vie!». Le sport est lié à un mode de vie, une alimentation et des habitudes de vie saines, observe-t-elle.

Il faut dire qu'à 12 ans, un enfant qui s'intéresse aux régates passe en moyenne de cinq à sept heures par jour dans son bateau. Il participe à quatre ou cinq courses quotidiennement, et celles-ci durent environ 45 minutes. «Il faut évidemment un encadrement adéquat, mais quand on fait confiance aux enfants, ils sont capables de réaliser de bien belles choses», remarque Mme Denis.

Hugo Morin constate que ceux qui entretiennent une passion pour ce sport développent nécessairement un sens des responsabilités hors du commun, ont l'occasion de voyager, sans compter la camaraderie qui s'installe entre eux, malgré le fait qu'il s'agit d'un sport individuel... «Je t'ai dit qu'on leur apprend aussi à être patients ? Tu sais, le vent, ça fait ça aussi!»