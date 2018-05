Vingt-deux idées pour réduire son empreinte écologique

GESTION DES DÉCHETS

Un tiers de la nourriture produite dans le monde est perdu ou jeté, ce qui équivaut à 1,3 milliard de tonnes par an

- 47 % du gaspillage alimentaire est fait par le citoyen

- 31 milliards: Coût du gaspillage alimentaire au Canada, soit de 30 % à 40 % des aliments

Source: Recyc-Québec

- 45 % de tous les fruits et légumes produits sont perdus ou jetés avant d'avoir été mangés

Source: ONU pour l'alimentation et l'agriculture

Faites un autodiagnostic

Pour réduire le gaspillage alimentaire, il faut commencer à la source: vous! Le chef Guillaume Cantin, qui a fait du gaspillage alimentaire son cheval de bataille, propose de commencer par un autodiagnostic de vos (mauvaises) habitudes. «Il faut être transparent et honnête envers soi-même, en observant, disons pendant trois semaines, tout ce qu'on jette. Très vite, on se rend compte qu'on fait souvent les mêmes erreurs; par exemple, qu'on achète de trop grosses portions.»

Vous connaissez l'upcycling?

Le surcyclage (upcycling), c'est prendre les aliments (ou d'autres produits) qui ne servent plus pour les transformer en quelque chose d'utile. C'est exactement ce que fera Guillaume Cantin l'automne prochain avec son entreprise La Transformerie en ramassant les fruits et légumes invendus des supermarchés pour en faire des conserves... qui seront ensuite vendues sur les rayons de ces mêmes épiceries. À la maison, ce concept peut s'appliquer de multiples façons. Par exemple, le chef suggère de peler la tige du chou-fleur et du brocoli pour en faire des bâtonnets de crudité très tendres, ou de mettre les feuilles de chou-fleur, enrobées d'un peu d'huile et de sel, au four, pour obtenir des feuilles légèrement croquantes, parfaites pour l'apéro. Vos pelures de carottes? Là encore, enfournez-les avec un peu de sucre en poudre, pour les petits creux sucrés. Et vos restes de fines herbes, passez-les au robot culinaire avec du sel... une version «surcyclée» des herbes salées!

Recyclez adéquatement

Selon une étude comportementale réalisée en 2015 par RECYC-QUÉBEC, 47 % des gens jugent qu'ils récupéreraient mieux s'ils savaient où doivent aller les produits. Une donnée qui a poussé la société québécoise à développer une nouvelle application, lancée au début du mois, Ça va où ?. L'application gratuite, qui compte déjà plus de 17 000 téléchargements, recense pas moins de 800 produits, 6000 points de dépôt et 260 écocentres grâce à un système de géolocalisation. «On veut à la fois faciliter le geste, et que les gens puissent savoir facilement comment et où disposer d'une matière. On va au-delà de ce qui se retrouve dans le bac à recyclage», explique Sonia Gagné, PDG de RECYC-QUÉBEC, qui espère aussi réduire les contaminations ou les bris dans les centres de tri, mais également encourager les bons comportements, comme le recyclage de l'aluminium, «une matière noble qui se recycle facilement et qu'il suffit de rincer grossièrement», ou encore la récupération de divers sacs de plastique (sacs de type Ziploc, pellicule plastique, etc.) en faisant un «sac de sacs» qu'on met au recyclage à la fin de la semaine.