Vêtements cherchent deuxième vie

À l'ordre du jour en 2018 : réduire le gaspillage et la pollution générés par l'industrie textile. Chaque année, des tonnes de vêtements - usagés, mais aussi parfois neufs ! - se retrouvent au dépotoir. Comment l'éviter ? Pistes de solution et état des lieux avec des acteurs importants de l'industrie au Québec.

Pour éviter la décharge, quels chemins peuvent prendre les vêtements et textiles dont on ne veut plus ? Voici quelques options, des plus usuelles aux plus surprenantes.

Le marché du seconde main

C'est une solution évidente, qui semble simple : il suffit de vendre à prix d'ami les vêtements dont on ne veut plus. Mais avec la quantité phénoménale de vêtements orphelins en circulation, il devient difficile de gérer ce flot continu, de qualité (très) variable. Parlez-en à Stéphane Guérard, nouveau directeur général de Certex, à Saint-Hubert, plus grand centre de revalorisation textile du Québec, qui reçoit chaque année 6000 tonnes de vêtements, dont la plupart sont des surplus rachetés de comptoirs vestimentaires qui débordent. Grâce à une méthode de triage bien rodée, l'endroit récupère les plus beaux morceaux, environ 10 % du volume, et les vend dans sa friperie, La Fripe Shop (une deuxième ouvrira à Laval en mars). Les morceaux de moindre qualité - environ 60 % du volume - sont, eux, triés puis vendus au poids. Destination : l'Afrique ou l'Europe de l'Est, où ils sont revendus à faible prix dans les marchés populaires ou les friperies locales.

4,3 millions de tonnes

Poids du commerce international de seconde main en 2014

Source : Greenpeace

Donner aux gens dans le besoin

Que font les entreprises du secteur de la mode lorsqu'elles ont des surplus de vêtements invendus ? Bien souvent, elles vont les donner à des organismes de charité. À l'Aubainerie, une politique claire existe, explique la PDG Chantal Glenisson : « Aucun vêtement n'est jeté à moins qu'il ne soit vraiment pas portable. » En 2016, l'entreprise a donné pour environ 400 000 $ de vêtements. À la suite de l'ouragan Matthew, l'Aubainerie a accepté de donner à SOS Haïti près de 23 000 $ de vêtements pour enfants, compressés sous vide en quatre grosses poches et transportés jusqu'à Roche-à-Bateau, dans le sud d'Haïti. Marjory Brutus, impliquée dans l'organisme, a fait le voyage. « Nous avons commencé par habiller environ 150 enfants d'une école de la région. Par la suite, nous avons donné les beaux morceaux neufs qui restaient à une trentaine d'enfants du quartier, qui souvent se promenaient en sous-vêtements », raconte-t-elle.

Créer de nouveaux vêtements

Des vêtements neufs invendus ou endommagés, mais dont le textile est encore de bonne qualité, et des fins de rouleaux de tissu sont des matières de choix pour les écodesigners qui donnent une seconde vie à ces textiles. Certex travaille avec plusieurs designers qui viennent fouiller dans les manteaux de fourrure, récupérer du cuir ou se procurer des rouleaux de tissu. Parmi eux, Pascale Viau, qui se spécialise dans les créations fabriquées à partir de surplus de tissu ou de fins de rouleaux. En plus de Certex, la designer fait affaire avec des designers locaux, récupère des lots d'échantillons, des uniformes défectueux, etc. « En récupérant ces textiles, non seulement on leur évite une fin au dépotoir, mais ça permet de ne pas encourager la production de nouveaux textiles, une industrie très polluante », fait-elle remarquer.

Couper des chiffons

Que faire quand les vêtements sont trop usés ou sont tachés, bref, qu'ils ne peuvent être portés à nouveau et que leurs textiles ne peuvent servir à faire de nouveaux vêtements ? Certex les transforme... en chiffons. L'usine de Saint-Hubert compte quelques « couteaux » auxquels s'activent les employés, mais la grande majorité des chiffons sont découpés à l'usine de Terrebonne. Seule condition : que la matière contienne au moins 65 % de coton, pour la qualité absorbante. Ces chiffons, qui représentent 15 % du volume des textiles qui transitent chez Certex chaque année, sont ensuite vendus à des garages, à des imprimeries ou à l'industrie chimique, par exemple.

Miser sur la valorisation énergétique

Des chiffons, c'est bien. Mais comme le polyester est de plus en plus utilisé dans les vêtements, il est parfois impossible de les transformer en chiffons. Plutôt que de prendre le chemin de la poubelle, ces textiles, qui représentent 5 % du volume chez Certex, sont acheminés vers une cimenterie québécoise située à Joliette, explique M. Guérard. « Au lieu du pétrole ou du charbon, la cimenterie utilise ces textiles synthétiques, qui sont fabriqués avec des hydrocarbures, donc du pétrole. Plutôt que d'enfouir, on vient donner une valeur énergétique au textile. C'est carrément un carburant de substitution. » M. Guérard veut aller encore plus loin. Certex travaille avec l'École polytechnique afin de trouver une façon de « dépolymériser » les textiles synthétiques. « En coupant les chaînes des polymères, on pourrait arriver à faire une huile de base, pour servir à refaire des fils neufs ou du biocarburant. »

Fabriquer du feutre recyclé

En tout, Certex valorise 90 % des 6000 tonnes de vêtements qu'elle reçoit chaque année. L'entreprise travaille à trouver des solutions pour les 10 % restants. Une des solutions : « défibrer » certains textiles pour retrouver des fils qui permettront de fabriquer de nouveaux matériaux. C'est exactement ce que fait l'entreprise québécoise Chroma, initiative d'une étudiante de l'Université de Montréal, Marianne-Coquelicot Mercier, qui a conçu des feutres industriels en laine de couleur, sans ajout de teinture, obtenus à partir de vêtements recyclés. Un projet prometteur, mais pour lequel il faut trouver davantage de débouchés économiques, remarque M. Guérard.

Opter pour l'isolation durable

Une autre voie : fabriquer des isolants thermiques et acoustiques à partir de fibres de coton recyclé, comme le fait l'entreprise Le Relais - l'équivalent français de Certex - avec sa gamme Métisse. Car le coton, en plus d'être un isolant efficace contre la chaleur - il serait de deux à trois fois plus performant en été que les solutions classiques - et le froid, possède aussi des propriétés acoustiques fort intéressantes. À quand une telle initiative au Québec ? « Techniquement, c'est faisable, économiquement, on pense que c'est rentable, mais il y a une résistance, car le milieu de la construction est très conservateur. Il faut trouver une entreprise qui va décider d'innover, de prendre le risque », juge M. Guérard.

Rembourrer les meubles

Contrairement aux États-Unis et à la plupart des provinces canadiennes, il est interdit, au Québec, de rembourrer des meubles avec des fibres secondaires. Une loi qui date de 1969 et que plusieurs aimeraient voir changer, dont Certex. « On s'est assis avec Martine Ouellet, qui est notre députée et ancienne ministre de l'Environnement, pour lui dire que ça n'avait pas de sens », raconte M. Guérard. La députée indépendante a été sensible à la question, et elle déposera en mars un projet de loi afin de faire modifier cette loi qui relève du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. On peut imaginer, dans un futur rapproché, des meubles « écolos » faits avec un certain pourcentage de fibres recyclées.

Décomposer les textiles

Quand on a épuisé toutes les solutions, il ne reste qu'une option : la destruction. Un vêtement en fibres synthétiques peut prendre jusqu'à 400 ans à se dégrader, souligne M. Guérard. Pourrait-on accélérer ce processus ? David Dussault, chercheur en sciences environnementales et président de l'entreprise Mycocultures, cherche à tirer profit des propriétés naturelles de biodégradation des champignons. « Les champignons sont les plus grands décompositeurs moléculaires de la planète, capables de désassembler même les hydrocarbures », résume-t-il. M. Dussault utilise du mycélium, le système racinaire du champignon, qui arrive, grâce à sa production d'enzymes, à dégrader des textiles synthétiques en seulement 90 jours. Mais il a poussé l'idée plus loin en créant les premiers « mycofiltres » du monde, soit des biofiltres à base de champignons. Comment ? Il fabrique des « boudins » de jeans, qu'il remplit de mycélium. En plus de dégrader le denim jusqu'à ce qu'il devienne du compost, ces boudins, mis en bord de rive, peuvent stopper le ruissellement et absorber du même coup phosphore, azote et autres contaminants, devenant un filtre naturel. « Il y a une panoplie d'applications envisageables : ruissellement d'eaux contaminées, déversement d'hydrocarbures, traitement des algues bleues... », détaille le chercheur. Un projet pilote de recherche devrait bientôt voir le jour.