Suicide: retrouver le goût à la vie

Après la tentative

À court terme, après une tentative de suicide, il peut être difficile de s'imaginer que les choses pourraient s'améliorer. La détresse est encore présente, mais il y a tout un futur à dessiner. Avec l'aide nécessaire, il est possible de voir la lumière au bout du tunnel.

Les tentatives de suicide ne sont pas toutes pareilles. Ce n'est pas un phénomène homogène ou unique. «Les gens font des tentatives dans des contextes différents, avec des intentions différentes», précise d'entrée de jeu le psychiatre Gustavo Turecki, qui est aussi directeur du groupe McGill d'étude sur le suicide et directeur du Réseau québécois sur le suicide, les troubles de l'humeur et troubles associés. Il décrit la tentative de suicide comme une façon dysfonctionnelle de communiquer la souffrance.

La compassion plutôt que le blâme

Le parcours par lequel on passe après une tentative de suicide est unique à chaque personne. Par contre, Philippe Angers, responsable clinique à Suicide Action Montréal, y voit des ingrédients communs d'une personne à l'autre, quant aux questions que l'on se posera: «Est-ce que je suis en contact avec mes raisons de vivre? Est-ce que j'ai eu l'occasion d'explorer ce qui a du sens pour moi? Quelles sont mes relations saines qui peuvent m'aider? Qui peut me soutenir autour de moi?»

Alors que l'on est au coeur de cette profonde réflexion, il insiste sur l'importance d'avoir une attitude de compassion. «Si on ne voit pas d'autres options que celle de terminer sa souffrance en posant un geste suicidaire, il faut comprendre que la partie qui veut vivre n'est plus accessible. On ne blâme pas le geste, mais on se questionne plutôt sur comment on change ça», prévient M. Angers.

À l'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS), on dit rencontrer énormément de gens qui sont soulagés de ne pas être morts. «Dans ce cas, on doit renforcir les raisons de vivre qui amènent la personne à regretter son geste, tout en demeurant vigilant pour ne pas que les idées suicidaires reprennent», explique Lucie Pelchat, conseillère à la formation à l'AQPS.

Le premier pas vers la guérison

Un autre dénominateur commun après la tentative est l'importance du réseau social. «L'entourage vient renforcer des raisons de vivre, des liens, une source de support, mais tout ne repose pas sur leurs épaules, assure Mme Pelchat. Quelqu'un qui a fait une tentative de suicide devrait rencontrer un professionnel en relation d'aide de façon régulière pour un bon moment après le geste.»

Un réseau social développé et des relations de soutien sont deux facteurs de protection pour aider la personne à passer au travers. Cependant, il faut aussi considérer la problématique associée à la tentative. «Si c'est dans un contexte de dépression majeure, il faut avoir accès à un traitement et à la pharmacothérapie si nécessaire. Si c'est dans un contexte de difficultés interpersonnelles, il faut avoir accès au type de thérapie nécessaire pour régler ça, recommande le Dr Turecki. Le suicide est une façon mal adaptée de gérer les difficultés, donc il faut travailler pour développer des liens et de bonnes façons de gérer les stress et les difficultés émotionnelles. Il y a des thérapies qui sont très bonnes et très efficaces pour ça.»

Dans tous les cas, la personne doit être en mesure de nommer le geste de la tentative. «Il faut que ça se révèle, il faut que des gens autour soient au courant et que l'on ait l'occasion de dire qu'il s'est passé quelque chose. Il faut partir de ça pour se demander dans quelle direction on ira ensuite. C'est un moment charnière: on avait des vulnérabilités et là, on s'en va vers un monde où il y a des possibilités», illustre Philippe Angers.

Vers un avenir positif

«On utilise l'approche orientée vers les solutions dans toutes les situations. On a déjà la prémisse de base que les gens ont des forces, des compétences, la capacité de s'en sortir et il faut mettre l'emphase là-dessus, insiste Philippe Angers. Il y a un futur qui vaut la peine. Cette notion est vraiment importante pour nous. On travaille à aider la personne à visualiser ça et le nommer. Comment aujourd'hui, avec un petit pas, je peux aller dans cette direction-là ? C'est possible d'y arriver.»

Besoin d'aide pour vous ou un proche?

L'idéation suicidaire est un signal d'alarme qu'il ne faut pas négliger. Demander de l'aide est un premier pas qui peut être difficile. C'est aussi un signe qu'il y a une partie de nous qui veut vivre. Philippe Angers de Suicide Action Montréal est catégorique: «Cet état de détresse n'est pas permanent. À l'intérieur de chaque personne, il y a de l'espoir.»

Ligne québécoise de prévention du suicide (l'appel sera automatiquement acheminé à la ressource de votre région).

1 866 APPELLE (277-3553)

Liste des ressources et centres de prévention par région

http://www.aqps.info/besoin-aide-urgente/liste-centres-prevention-suicide.html