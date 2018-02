Jeux vidéo en ligne: quand les filles deviennent la cible

Une équipe 100 % féminine

Elles se sont rencontrées lors des «vendredis Overwatch» tenus au Meltdown, un repaire de gamers situé rue Saint-Denis, dans le Quartier latin. L'endroit a une «ambiance amicale», dit Véronique Bouffard, 25 ans. «On était très peu de femmes là-bas, précise-t-elle toutefois. On s'est dit qu'on pourrait essayer de faire un tournoi avec une équipe complètement féminine.» Le projet s'est concrétisé: l'équipe s'appelle Sailor Scouts et compte six joueuses régulières et deux remplaçantes.

Véronique raconte avoir eu envie de fonder une équipe de filles entre autres parce que lorsqu'elle jouait avec des gars, elle était souvent confinée à un rôle de soutien très cliché pour les joueuses: une guérisseuse baptisée Mercy. «Bien des femmes s'intéressent à ces rôles et c'est correct. Ça devient un problème quand c'est imposé», relève toutefois la jeune femme, qui travaille comme développeuse de communauté chez Ubisoft.

«Les joueuses souffrent encore de nombreux préjugés et stéréotypes dans la culture vidéoludique, dont celui de la fake gamer girl, qui joue aux jeux vidéo pour faire plaisir à son copain ou pour attirer l'attention, signale Gabrielle Trépanier-Jobin, professeure à l'École des médias de l'UQAM. On doute plus souvent des compétences des joueuses et de l'intérêt qu'elles portent aux jeux.»

Véronique ne voulait pas se faire imposer de limites. Elle ne se voyait pas évoluer comme joueuse dans le genre de rôle qu'on lui laissait. Son désir à elle, c'était de monter au front et d'incarner un personnage appelé Tank. «Je voulais le rôle qui fonce», dit la joueuse.

Ce qu'elle aime d'Overwatch, populaire jeu mettant aux prises deux bandes armées? La stratégie et le jeu d'équipe. Sailor Scouts s'y adonne d'ailleurs avec le plus grand sérieux: sa bande se rejoint en ligne pour au minimum trois blocs de trois heures d'entraînement par semaine. Ce qui a d'ailleurs attiré Mélissa Beaubien, 28 ans, qui cherchait à se joindre à une équipe motivée et organisée.

«Performer à Overwatch demande beaucoup d'investissement de temps», insiste Véronique. Ce jeu évolue beaucoup, les mises à jour sont très fréquentes. Les stratégies à privilégier peuvent être complètement renversées en l'espace de deux semaines, soutiennent les deux joueuses, en raison de modifications apportées à l'un ou l'autre des personnages.

En tentant de s'accomplir comme joueuses - et peut-être un jour gagner leur vie en remportant des compétitions -, les filles de Sailor Scouts ont un autre objectif: promouvoir la présence des femmes dans l'univers du jeu vidéo. Elles souhaitent que les filles osent.

«On veut aider d'autres filles. J'aurais été contente d'avoir un groupe comme ça, avec qui j'aurais pu échanger, quand j'étais plus jeune», estime Mélissa Beaubien, membre des Sailor Scouts.

Les femmes représentent 40 % des adeptes de jeux vidéo et sont, globalement, plus nombreuses à y jouer que les garçons de moins de 18 ans, selon le plus récent rapport de l'Entertainment Software Association. Mia Consalvo, professeure de communications à l'Université Concordia, ajoute que le portrait de l'industrie elle-même a beaucoup changé ces 10 dernières années. «On voit de plus en plus de femmes, pas seulement en production, mais dans les studios et des femmes qui lancent leurs propres studios», dit-elle, en citant notamment la boîte KitFox Games et Pixelles, un« incubateur de jeux» qui s'adresse aux femmes.