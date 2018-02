Sauver la planète, une paille à la fois

Le mouvement anti-paille prend de l'ampleur. Aux États-Unis comme au Canada, des restaurants et des bars cessent de mettre des pailles en plastique dans leurs cocktails. Et des personnalités comme le hockeyeur Erik Karlsson et l'acteur Adrian Grenier s'en mêlent et font campagne sur les réseaux sociaux.

Pourquoi? Pour sauver la planète.

Les pailles en plastique, servies avec des jus, des boissons gazeuses ou des cocktails, causent un énorme problème environnemental, affirme Louise Hénault-Ethier, chef des projets scientifiques à la Fondation David Suzuki.

«On utilise les pailles en plastique en moyenne 20 minutes et on les jette. Elles sont faites d'un plastique qui n'est pas biodégradable, on leur ajoute des colorants, des plastifiants, des filtres ultraviolets. Elles sont hyper toxiques et ne se dégradent pas dans l'environnement», dit-elle.

Plusieurs campagnes comme #StopSucking, #StrawsSuck et Straw Wars circulent depuis quelques années sur les réseaux sociaux. Selon le groupe The Last Plastic Straws, environ 500 millions de pailles seraient jetées chaque jour aux États-Unis, une quantité suffisante pour faire deux fois et demie le tour de la planète. Les pailles en plastique figureraient également parmi le palmarès peu glorieux des 10 objets les plus ramassés sur les plages.

«Une paille de plastique, ce n'est absolument pas recyclable. Seulement quelques-unes sont faites de polypropylène, une matière recyclable, mais les centres de tri peinent à les mettre de côté puisqu'elles sont trop petites», explique Louise Hénault-Ethier, chef des projets scientifiques à la Fondation David Suzuki.

Dans l'océan, les poissons confondent les pailles avec de la nourriture, et des animaux marins se retrouvent avec des tuyaux colorés dans leurs voies respiratoires ou leur estomac.