Les cartes de Noël retrouvent la cote

Elle ajoute qu'il est toujours agréable de recevoir une carte par la poste et d'avoir des nouvelles de nos proches ou lointains amis. «J'ai une amie que je connais depuis 50 ans. Quand je reçois sa carte de Noël, je suis contente de voir ses petits-enfants que je n'ai pas la chance de côtoyer. Je me remémore aussi tous les beaux moments passés avec elle, il y a aussi beaucoup de nostalgie qui accompagne ces cartes, et c'est ça aussi, Noël, pour les adultes. C'est la nostalgie», soutient Mme Blais Comeau.

Créer un rituel

Comme il y a de moins en moins de rituels dans notre société, pourquoi ne pas profiter de la carte de Noël pour en créer? C'est ce que suggère Chantal Dauray, fondatrice du site Nosrituels.com.

«C'est une manière de marquer le temps, année après année. On peut prendre une photographie en famille, on se prépare, on met une belle tenue et tous les ans, on crée sa carte et on garde un beau souvenir. Avec le succès de Pinterest et d'Etsy, il y a un retour à l'envie de faire des choses soi-même que l'on peut aussi fabriquer avec ses enfants. Cette tradition s'inscrit dans une volonté de créer des liens plus personnalisés, et c'est important», dit cette amoureuse des rituels.

Elle remarque que certaines familles, notamment aux États-Unis, envoient une lettre qui est une rétrospective complète de l'année de chaque membre de la famille et qui se termine par les projets et espérances pour la nouvelle année.

Un égoportrait de famille

N'est-ce pas une façon d'exhiber son bonheur familial? La famille est belle, notre sapin, majestueux, notre maison, bien décorée? «Oui, en effet, peut-être que la photo est un moyen de montrer que la famille est fière et se porte à merveille, mais ce n'est pas ce que vous allez retenir et ce qui vous touchera le plus. C'est le petit mot qui l'accompagnera. De toute façon, Facebook est là toute l'année pour faire briller les exploits de la famille!», pense Julie Blais Comeau.

Elle précise qu'il n'y a pas d'obligation de réponse à la carte, mais qu'on peut signifier que nous l'avons appréciée.

Le choix de la carte

Attention à la carte! «Elle doit correspondre à nos valeurs, notre culture et notre image», met en garde Julie Blais Comeau, fondatrice du site EtiquetteJulie.com. «Que ce soit à titre personnel ou professionnel, les cartes "made in China" peuvent choquer, surtout si vous avez des convictions écologiques», prévient-elle.

C'est le moment de soutenir des artisans et illustrateurs d'ici, ainsi que des causes comme celles d'UNICEF, d'Oxfam-Québec et d'autres organismes.

Par souci de l'environnement, les familles, mais aussi de nombreuses entreprises, choisiront d'envoyer une carte virtuelle. «Ça coûte moins cher, mais ce n'est pas seulement pour faire des économies, car il y a des compagnies qui vont investir dans une vidéo très travaillée qui servira à les faire connaître.»

Une tradition née chez les Britanniques

La tradition des cartes de Noël vient d'Angleterre. C'est en 1843 que la première carte est créée. Sir Henry Cole commande au peintre John Callcott Horsley un dessin en noir et blanc qui sera imprimé en 1000 exemplaires. «C'est une carte postale qui montre une famille qui célèbre Noël autour d'une bonne table et on voit de chaque côté des gens démunis. On exprime ici l'importance de penser aux plus pauvres à Noël», indique Sylvie Blais, historienne de l'art. Puis en 1848, la reine Victoria, mariée au prince Albert, va faire paraître une lithographie dans les journaux. C'est à partir de ce moment que l'envoi de cartes prend de l'ampleur et, vers 1860, les Américains vont développer le marché des cartes. Les années 60 ont constitué l'âge d'or des cartes de Noël. «Une famille québécoise moyenne envoyait environ 80 cartes par Noël», rappelle Mme Blais, qui a écrit le livre La Fête de Noël au Québec avec Pierre Lahoud.