La mémoire en photos

«Ça me revient»

Christine Grou, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, affirme que les photos sont un catalyseur, un déclencheur de souvenirs.

«C'est l'histoire de la personne qui se déroule dans les photos. Ça permet de faire un voyage dans le temps.»

On y voit des personnes qui sont disparues, on y voit la personne qu'on était et qu'on n'est plus, on y voit les enfants quand ils étaient petits.

«Les enfants ne sont plus petits. C'est le seul lieu où on peut visiter ça, à part dans sa mémoire.»

Il y a aussi tout ce qui entoure ou qui est derrière le sujet principal: la voiture d'oncle Gérard, la maison familiale.

Les souvenirs que la photo fait surgir ne se limitent pas à ce qui se trouve sur l'image: on se rappelle le repas de Noël, les discussions, le contexte.

«Je suis neuropsychologue de formation et j'ai eu beaucoup de patients qui avaient perdu la mémoire, indique Mme Grou. Ils regardaient des photos et ils me disaient: "Ça me revient! "»

Elle ajoute que tout le monde oublie certaines choses: celles-ci sont classées quelque part dans le cerveau, on ne peut pas y accéder.

«Quand on regarde une photo, c'est un déclencheur.»

Pour les personnes âgées qui commencent à perdre la mémoire, c'est rassurant de s'entourer de photos de famille. Et l'un des premiers réflexes, lors de la mort d'un être cher, c'est de trier les photos pour préparer la cérémonie.

«Ça permet de revisiter la vie de la personne, affirme Mme Grou. C'est une des façons de faire la paix avec son départ.»

La photo joue un autre rôle.

«La mémoire est une faculté qui oublie, mais aussi qui transforme, soutient la psychologue. La photo, c'est factuel, c'est statique dans le temps. Ça permet de recadrer certaines choses.»

Ainsi, une personne qui pense qu'elle n'a pas passé assez de temps avec sa famille, avec ses enfants ou ses vieux parents, peut réaliser qu'elle était présente à chaque anniversaire, chaque fête.

«Il y a beaucoup de photos avec la famille, tous ont l'air radieux. La photo permet de recadrer la narration des événements.»

Perdre ses photos, c'est donc perdre une partie de son histoire.

Beth Gorham a réalisé plusieurs choses à la suite de l'incendie de sa maison.

«Les gens surestiment à quel point leurs possessions vont leur manquer. Ce n'est pas si important. Ce qui me manque le plus, ce sont les photos que j'avais pris soin de placer dans des albums et quelques lettres spéciales, comme celles que mon père m'a écrites alors que j'étais au début de la vingtaine.»

Elle a aussi réalisé, étrangement, qu'elle prenait beaucoup moins de photos qu'auparavant.

«Ce n'est pas si nécessaire que ça de garder des choses comme souvenirs. Les souvenirs sont dans votre tête.»

«Je prends plus de temps à essayer de vivre le moment présent plutôt que de le capturer. Plutôt que d'avoir un appareil photo ou un téléphone devant le visage, je préfère apprécier la beauté du moment, j'essaie d'imprimer l'image dans mon esprit.»