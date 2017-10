Au cégep dans la forêt

Une journée d'école peu orthodoxe

C'est pour briser les frontières entre les différentes disciplines enseignées au cégep et plonger les élèves et les enseignants dans un contexte différent de celui auquel ils sont habitués qu'une semaine de cours a été organisée en plein coeur du parc du Mont-Tremblant par un groupe d'enseignants. Récit.

8 h

La brume ne s'est pas encore levée sur le lac Monroe que déjà, une dizaine de canots sont en son centre. Un couple de huards chante, une voix s'élève et les regards se tournent vers un chevreuil, au loin: «Regardez! un Bambi!». C'est le début d'une journée de cours hors du commun pour une quarantaine d'élèves du DEC intégré sciences, lettres et arts du collège de Maisonneuve. Après le déjeuner, la moitié du groupe est partie en canot, l'autre à vélo, pour aller à l'école sur deux belvédères qui surplombent le lac.

8 h 45

Le professeur d'éducation physique Jean St-Denis explique à ses élèves le chemin à parcourir pour se rendre au belvédère de «La Corniche», situé à quelques kilomètres en montée. Peu avant, certains s'époumonaient à chanter La rue Principale des Colocs. «Je ne vous dis pas de ne pas chanter, mais c'est une marche assez calme», dit l'enseignant, enjoignant les élèves à prendre leur temps pour monter. «Je veux apporter les conditions optimales pour que le professeur de français puisse donner son cours. S'ils arrivent tout détrempés et qu'ils n'ont pas bu d'eau, ça a beau être le cours le plus intéressant au monde, ils n'écouteront pas.»

10 h 30

Le premier cours de la journée est celui de théâtre, pour lequel l'enseignante Isabelle Payette (absente de la photo) a apporté des accessoires. Elle anime un atelier d'improvisation avec les élèves. «Mon cours se prête vraiment bien à ce genre d'enseignement. Habituellement, je le donne en amphithéâtre et ne pas avoir le contrôle sur les éléments est ce qui me stressait le plus», dit-elle. Sur la photo, on aperçoit l'enseignante de sociologie Anne-Marie Le Saux qui participe à l'atelier d'improvisation de sa collègue. La pause entre ce cours et le suivant sera sportive: les élèves doivent marcher jusqu'au prochain belvédère pour s'y rendre.

12 h 30

Qu'est-ce qu'on fait par amour? Qu'est-ce qui donne du sens à la vie quotidienne? Les randonneurs qui arrivent au belvédère de La Roche ce midi-là sont accueillis par les questions philosophiques de l'enseignante Linda Champagne. Certains assistent, curieux, aux réflexions des élèves, attentifs malgré la chaleur écrasante et les visiteurs. Gabrielle Chaput-Vorobief et Jeanne Vermette ont apprécié l'expérience. «On est plus détendus, c'est un apprentissage plus naturel. Habituellement, notre cours de philosophie est le vendredi entre 15 h et 18 h: on a besoin de petites barres de chocolat...»

16 h 30

Après avoir descendu la montagne et regagné leur campement en canot ou en vélo, les élèves sont conviés à un débat sur l'environnement. Réunis autour de six tables à pique-nique, les élèves participent avec entrain à la joute oratoire. Une élève prend la parole sur la corruption des gouvernements. «C'était très éloquent», lui dit son enseignante Anne-Marie Le Saux. «Elle, dans un autre contexte, on ne l'aurait pas entendu», abonde Linda Champagne. Le professeur d'éducation physique Jean St-Denis jubile. «C'est magnifique! On voulait que les élèves aient de la lumière pour parler, s'exprimer», dit-il.

17 h 30

«Manu c'est le plus vieux, c'est le père de notre tente. Il nous guide là-dedans», dit Clément Vinet-Ouellet (à gauche). À 24 ans, Emmanuel Doré-Walsh a plus d'expérience en plein air que ses trois colocataires d'une semaine et fait office de chef cuisinier ce soir-là. Ce sont les élèves qui, par groupe de quatre, ont planifié la presque totalité de leurs repas, une manière de les former à davantage d'autonomie. Le soir du passage de La Presse, il se cuisinait notamment du risotto, des pizzas et du tofu Général Tao sur les réchauds. Que pensent les jeunes de cette semaine à quatre dans une tente? «Ça t'aide à savoir que tu ne veux pas partir en colocation», rigole Emmanuel Doré-Walsh.

19 h

Les problèmes de stationnement ne sont pas l'apanage de la ville: les derniers élèves arrivés en canot à leur cours de sociologie ont eu peine à trouver un endroit où accoster sur la rive du lac Monroe. Ce moyen de transport avait beau être optionnel, il a gagné ce soir-là la faveur des élèves. Anne-Marie Le Saux donne son cours dans l'amphithéâtre et distribue à l'entrée de petites chandelles qui seront allumées par les élèves plus tard pendant le cours. C'est à la noirceur qu'ils retraverseront le lac ce soir-là. Le temps d'une petite discussion pour reparler de la journée avec leurs professeurs, ils seront au lit.

8 h 30

«On a bien dormi, à part les ratons laveurs...» Les petites bêtes ne sont pas venues à bout de la motivation des élèves, qui se préparent à une journée chargée, puisque c'est à un raid sportif qu'ils sont conviés. En équipe, ils doivent atteindre des balises dispersées dans le parc, dont certaines sont des «balises humaines». À un endroit, ils devront résoudre un problème mathématique. À un autre, on les attendra avec des questions de sociologie. Ils devront nager, rouler à vélo, marcher en forêt. L'esprit d'équipe sera également évalué, leur rappelle le professeur d'éducation physique Jean St-Denis.