Autoriser le don d'organes à 7 ans

Que vaut la signature d'un enfant?

Faire signer un enfant de 7 ans, qui souvent écrit encore en lettres détachées, peut surprendre. Que vaut sa signature? Louise Bernier, professeure agrégée à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, répond à nos questions.

Est-ce qu'on peut demander à un enfant de signer un document?

Les mineurs ont un statut particulier en droit : ils peuvent avoir une certaine autonomie juridique selon leur âge, leur capacité de discernement et les actes accomplis. Pour ce qui est du consentement en matière médicale, le seuil de 14 ans est déterminant. Les mineurs de 14 ans et plus pourront souvent consentir seuls à différents soins, traitements et procédures selon les circonstances.

Par contre, les enfants de moins de 14 ans n'ont pas le même statut. Dans les cas où on leur demandera leur autorisation, celle-ci ne viendra souvent que compléter le consentement légal des parents ou tuteurs et aura pour rôle de valider que l'enfant ne refuse pas ce qui lui est proposé.

Pour répondre à votre question, demander à un enfant de moins de 14 ans de signer le formulaire de consentement (ce qu'on appelle généralement l'assentiment de l'enfant) contribue à valider que l'enfant ne refuse pas de participer.

À partir de quel âge un enfant peut-il donner son assentiment?

On se réfère souvent à sa capacité de discernement et à son niveau de maturité. Ça peut varier d'un individu à un autre selon ses expériences de vie, son caractère, son environnement, etc.

Dans le domaine de la responsabilité civile au Québec, on établit qu'une personne douée de raison peut être tenue responsable de ses actes. Et on considère qu'un mineur sera généralement doué de raison vers l'âge de 7 ans. C'est un autre indicateur utilisé.

Pourquoi faire signer une autorisation de don d'organes à un enfant?

L'article 43 du Code civil du Québec prévoit la possibilité de consentir au don d'organes pour les enfants de moins de 14 ans, avec le consentement de leur parent ou tuteur. À mon sens, cette démarche peut servir d'amorce à une discussion familiale sur le sujet, lorsque le parent jugera que l'enfant est suffisamment mature et prêt émotivement pour aborder cette question délicate.

Apposer l'autocollant autorisant le prélèvement d'organes au dos de sa carte d'assurance maladie ne fait pas en sorte qu'on est automatiquement candidat au don d'organes quand on meurt?

Le fait qu'une volonté de donner ses organes ait été consignée par le donneur potentiel, c'est significatif. En situation critique, on vérifie d'abord si un tel consentement a été consigné. Ce consentement a une valeur certaine qui doit, selon le Code civil, être respectée, sauf motif impérieux.

Mais comme le don d'organes entraîne des procédures et délais supplémentaires et qu'il survient dans un contexte clinique particulier, on implique les proches du donneur. Avant d'entreprendre le processus, on demande également une autre autorisation plus détaillée du représentant légal du donneur.

D'autres modèles de consentement existent dans différents pays. Par exemple, en France, le Code de la santé publique établit que le consentement au don d'organes est présumé. Les proches ne doivent qu'être informés du choix présumé du défunt et de la procédure afférente. Le consentement présumé est également prévu dans plusieurs autres pays comme la Belgique, l'Espagne, le Portugal et la Norvège. En Alberta et en Floride, on exclut explicitement les proches du processus lorsqu'il existe déjà un consentement anticipé du défunt.

Note: Les propos de Mme Bernier ont été édités.