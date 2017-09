Dans le ventre du bac!

Les pots de beurre d'arachides et les cartons de pizza souillés, ça passe ou pas? Les Publisac, faudrait-il les vider de leur contenu ? Et les boules de papier alu? Nous avons visité le Centre de tri de Joliette pour nous rappeler les bonnes pratiques. Lors de notre passage, nous avons aussi découvert de nouvelles méthodes de recyclage du verre qui font exploser sa valeur.

Des mythes tenacesOn entend dire toutes sortes de choses sur ce qu'on doit ou ne doit pas mettre dans son bac de recyclage. Pour en avoir le coeur net, nous avons visité le centre de tri de Saint-Paul de Joliette.

Les sacs de plastique

On entend souvent dire qu'ils sont le cauchemar des centres de tri étant donné leur légèreté. Ils peuvent en effet s'enrouler autour des séparateurs, causant l'arrêt des machines. Mais de façon générale, ça se passe bien, nous dit René Sylvestre, vice-président et copropriétaire de l'entreprise familiale EBI qui possède le centre de tri de Saint-Paul. Le mieux est de faire un sac avec des sacs (qui seront interceptés dans le pré-tri).

Le pot de beurre d'arachides

On a beau rincer le pot, le beurre d'arachides reste collé au fond et sur les parois. Parfois, on se dit qu'il est trop sale et on le jette. Erreur! Bien sûr qu'il faut vider et rincer vos pots et cartons avant de les déposer dans vos bacs, mais même s'il y a des résidus, cela ne pose pas problème. Après avoir été écrasés et mis en ballots, les pots seront déchiquetés, granulés et lavés par les recycleurs.

Le Publisac

Plusieurs d'entre nous prennent le sac qui contient toutes les circulaires de la semaine et le déposent dans le bac tel quel en se disant qu'on aide le centre de tri à classer ses feuilles... En fait, c'est le contraire qui se produit ! Des employés doivent vider le contenu de tous les sacs et cartons. C'est en vidant le sac et en laissant le contenu pêle-mêle que vous aidez les employés des centres de tri.

Les cartons de pizza souillés

Combien de fois s'est-on fait dire qu'on ne pouvait pas recycler les cartons souillés de pizza? René Sylvestre n'en revient pas. «C'est du très bon carton, même s'il est un peu souillé ou troué. Pourvu que vous ne laissiez pas deux pointes de pizza avec des frites, il n'y a aucune difficulté à recycler ces boîtes. Elles vont finir par être pressées et mises en ballots, même si elles sont tachées.»

Les cartons... remplis de déchets

Cela vous arrive de passer de longues minutes à remplir des boîtes de carton avec d'autres déchets? Et vous pensez que vous faites oeuvre utile ? Ne vous donnez pas cette peine! Des employés s'affairent tous les jours à les vider manuellement. Le principe d'un centre de tri est de séparer les matières. Le verre, le plastique, le métal, le carton, le papier, tout doit être séparé puis trié en sous-catégories.

L'aluminium

Qu'il s'agisse des petits plats d'aluminium de vos quiches préférées ou des feuilles de «papier alu» avec lesquelles vous avez formé une boule (sans laisser des aliments à l'intérieur!), tout cela se recycle parfaitement, nous dit René Sylvestre devant un immense bac d'aluminium. «Le tri permet de les isoler assez facilement. C'est de l'aluminium pur», nous dit-il. L'aluminium est en effet recyclable à l'infini, nous rappelle Recyc-Québec.

Le verre brisé

Vous avez des doutes sur le chemin que prendra votre bouteille de rosé en morceaux dans votre bac? Pas de souci, toutes les bouteilles et tous les contenants de verre (4500 tonnes par année, soit 16 % des matières recyclables) finissent par être pulvérisés de toute façon. Tous ces éclats de verre seront broyés par un granulomètre en deux catégories: les morceaux de moins de 12 mm et ceux de plus de 12 mm.

Les canettes consignées

Malgré la consigne des canettes et bouteilles de boissons et d'alcool, le centre de tri de Joliette récupère chaque année environ 1,5 million de ces contenants. «Nous avons la technologie qui nous permet de traiter cette matière, qui se revend très bien, nous dit René Sylvestre. La consigne existe, poursuit-il, mais elle a été mise en place avant la collecte sélective. Je crois qu'il faudrait revoir ce système.»

Les contenants en polystyrène

Les contenants en polystyrène expansé (ou styrofoam) ne sont acceptés que dans deux ou trois centres de tri au Québec (sur un total de 29). Autant dire qu'ils ne devraient pas se retrouver dans vos bacs. La raison? La matière de ces contenants est composée à 90 % d'air, indique Recyc-Québec. Sa faible masse fait en sorte qu'ils se retrouvent avec les papiers. Le polystyrène aurait tendance à se fragmenter et à attirer les contaminants.