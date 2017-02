Colorie ta vie!

Prendre du recul

Se perdre dans ses pensées et laisser vaquer ses idées, une excellente manière de prendre un peu de recul et même de résoudre des problèmes, croit le psychologue Pierre Plante.

«Oui, c'est une activité régressive, dans le sens où elle nous ramène dans un espace qui appartient à l'enfance, mais c'est une belle façon de se détendre et de laisser vagabonder ses pensées. C'est aussi une activité que l'on contrôle, où l'on choisit ses couleurs. Ça participe à une forme d'affirmation de soi.»

«C'est une activité très simple, mais qui peut avoir un effet apaisant quand on souffre un peu d'anxiété.»

Pierre Plante est toutefois catégorique, il ne faut pas confondre l'activité de coloriage avec de l'art-thérapie.

«La psychothérapie par l'art est une relation d'aide à travers laquelle on s'engage dans un processus de création où le patient génère des images qui proviennent de son monde intérieur. Que ce soit grâce au dessin, à la peinture ou aux arts plastiques. Là, les images existent déjà, on les colorie comme on veut, ça peut nous aider à décrocher, mais ce n'est pas de l'art-thérapie.»

Cela dit, le psychologue et art-thérapeute, qui est également professeur à l'Université du Québec à Montréal, croit que socialement, le coloriage de groupe peut être extrêmement bénéfique.

«Le fait de sortir de l'isolement et faire du coloriage en groupe permet de répondre à un besoin important de notre société: créer des liens, partager des passions, rencontrer des gens, sortir de sa bulle, ça peut être très vivifiant. Si ça peut en plus nous sortir de nos écrans pendant quelque temps, c'est pas mal non plus!»

Trois autres artistes se prêteront au jeu au cours des prochains mois: l'illustrateur Fred Gingras (le 14 février), l'artiste visuelle Laurianne Poirier (le 7 mars) et le batteur d'Avec pas d'casque et réalisateur de courts métrages Joël Vaudreuil (le 11 avril).

Des ventes qui explosent!

Depuis les quatre ou cinq dernières années, les albums de coloriage pour adultes occupent un espace de plus en plus important dans les librairies et papeteries du Québec. Hachette, qui mène le bal avec des ventes de plus de 2,5 millions d'exemplaires, mais aussi Marabout, Larousse, les éditions du Chêne - pour ne nommer que ceux-là - ont tous leurs collections. Des mandalas, bien sûr, mais de plus en plus d'albums thématiques (Noël féérique, cerfs-volants, animaux, fleurs, etc.). De plus en plus d'albums de coloriage se consacrent également à la découverte de villes que vous avez le loisir de revisiter avec vos couleurs. Des oeuvres de peintres ou d'architectes sont aussi offertes.