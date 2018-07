Elles payent pour du sexe

L'avis de sexologues

Trois sexologues analysent pour nous le phénomène.

Renée Lanctôt, sexologue et coach sexuelle à Vancouver

«Moi, je le recommande!»

«Définitivement», dit celle qui n'a pas peur de choquer. Parce qu'elles sont trop occupées, n'arrivent pas à trouver de partenaire, parce qu'elles ont des difficultés en matière de socialisation, ont peu d'amis, sont handicapées... Les raisons d'avoir recours à de tels «services» ne manquent pas, commente la coach sexuelle, qui réclame aussi la légalisation du plus vieux métier du monde. «Il y a des gens qui ont un manque extrême de connexion. Pour ces personnes-là, à cent milles à l'heure, c'est un besoin, et elles devraient avoir accès à quelque chose.» Et les autres? Renée Lanctôt se félicite de voir de plus en plus les femmes prendre ici «leur sexualité en main». «Pourquoi pas, si ça les fait se sentir bien?» Un seul conseil, pour conclure: «Ne tombez pas en amour! Surtout pas. Mais si vous avez un besoin corporel, pourquoi pas? C'est un problème que vous pouvez régler avec de l'argent!»

Pascale Robitaille, sexologue clinicienne, spécialiste des travailleuses du sexe

«Un service qui peut combler des besoins [...], comme chez les hommes.»

La clinicienne voit souvent des clients, mais à ce jour jamais de clientes, de l'industrie du sexe. «Mais j'entends des histoires», dit celle qui côtoie professionnellement plusieurs escortes. D'après elle, des femmes peuvent avoir recours à une escorte (femme) pour «clarifier leur orientation sexuelle, essayer de nouvelles pratiques, explorer ou échanger». Selon Pascale Robitaille, cette clientèle est aussi «sous-estimée» et certainement en croissance, notamment à cause de la visibilité plus positive des travailleuses du sexe dans les médias, depuis quelques années. Non, elles ne sont pas toutes droguées ou «pimpées», «plusieurs sont des travailleuses indépendantes», dit-elle. Si ça n'est «pas pour tout le monde», notamment si, moralement, votre conscience s'y oppose, le recours à une escorte peut «combler des besoins affectifs et personnels», exactement comme ce qu'on observe chez les hommes, avance la sexologue. On assiste d'ailleurs peut-être ici à une petite «évolution culturelle».

Vincent Quesnel, sexologue clinicien et psychothérapeute

«Ça ne fait pas partie de mon approche.»

Non, Vincent Quesnel ne recommandera jamais à une femme de payer pour des services sexuels. «Je vais toujours privilégier une démarche où la femme va procéder de façon autre qu'utilitaire pour arriver à combler ses besoins relationnels», dit-il. Tout comme pour un homme, faut-il préciser. Reste que «c'est un choix». Et qu'il n'est pas non plus «contre». «Les hommes, de tous les temps, l'ont fait, je ne vois pas pourquoi les femmes ne se le permettraient pas!» Les femmes risquent en prime bien moins de se faire juger que les hommes, croit-il (parce qu'on ne les accusera jamais «d'exploiter ces hommes-là...»). Il croit d'ailleurs que le phénomène témoigne d'un «changement culturel» en matière de «besoins sexuels et affectifs». «Les femmes sont de plus en plus indépendantes, et en vieillissant, peut-être que leurs besoins sexuels ne sont pas toujours remplis par les hommes de leur âge. Un service d'escorte permet d'assurer un certain plaisir qu'elles n'ont peut-être jamais eu de leur vie!» Dans la littérature scientifique, poursuit-il, le fantasme de l'homme pour la putain est très bien documenté. Peut-être y aurait-il aussi un fantasme de la femme pour l'homme «prêt à tout faire»?