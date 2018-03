Quand Trump complique la recherche de l'âme soeur

Andréane Williams

Collaboration spéciale La Presse La Presse

(Washington) «Si tu soutiens Trump, ne me contacte pas.» Voici le type de message que les Américains n'hésitent plus à afficher sur les sites et applications de rencontre. Depuis l'élection de Donald Trump à la tête du pays, filtrer ses partenaires amoureux potentiels selon leurs allégeances politiques est devenu l'une des principales préoccupations des célibataires à la recherche de l'âme soeur. Une nouvelle réalité qui a considérablement compliqué les rencontres amoureuses au pays de l'oncle Sam.