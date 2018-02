Séduction: #etmaintenant... on fait quoi?

Séduction dans un bar

Sophie Bienvenue, auteureElle ne les fréquente pas beaucoup, mais les bars et les boîtes de nuit demeurent des territoires de chasse par excellence. Dans un quiz sur les comportements respectueux qu'elle a mis en ligne sur sa page Facebook, Sophie Bienvenue note plusieurs cas malheureux de drague qui font «pouet pouet». Des échecs qu'elle explique par des maladresses de communication.

Apprécié!

«Il faut savoir décoder le langage non verbal d'une personne avec qui on veut entrer en contact. Un sourire franc et invitant est une porte ouverte pour engager la conversation. Oui, au droit de draguer, mais dans le respect. Un gars a le droit d'offrir un verre à une fille, mais si elle répond: "non merci", on apprécie les gars qui vont dire, avec le sourire: "O.K., ça valait la peine d'essayer, bonne soirée". Y a même des chances qu'on revienne sur notre décision.»

Détesté!

«Le problème, ce sont les gens qui insistent, qui ne tiennent pas compte du langage verbal ou non verbal. On ne va pas dans un bar pour être "prise". Se faire offrir un verre déjà versé, c'est non. Se faire imposer un verre, sans savoir ce qu'il y a dedans, se faire dicter ce qu'on va boire, c'est non. Une fille qui tourne le dos à un gars qui danse devant elle, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Entrer dans la bulle de quelqu'un en lui racontant une blague à l'oreille, ça m'est arrivé et c'est ordinaire...»