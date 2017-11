Le clitoris, l'organe que l'on cache

Représenté dans un manuel scolaire français, mais ici?

On croirait s'être trompé de siècle. Depuis la rentrée (oui, oui, celle de 2017), un premier manuel scolaire représente correctement le clitoris, en France. Dans un schéma de l'appareil génital féminin apparaissant dans un manuel de sciences du secondaire, la maison d'édition Magnard montre non seulement le gland du clitoris, mais aussi ses piliers et ses bulbes. Il faut dire que le clitoris entier ne mesure pas quelques millimètres, comme le laissent croire plusieurs planches anatomiques, mais jusqu'à 10 cm - ce que bien des gens ignorent, faute de l'avoir appris.

«Lorsque nous élaborons un nouvel ouvrage, nous cherchons toujours à y intégrer les dernières données statistiques, les évolutions récemment constatées, les dernières découvertes, explique Annick Ziani, directrice éditoriale pour le secondaire chez Magnard. Aussi, pour notre manuel de Sciences de la vie et de la Terre, nous avons demandé à nos illustrateurs scientifiques de réaliser de nouveaux documents pour tous les sujets.»

Ce n'est pas superflu: une fille de 13 ans sur deux ne sait pas qu'elle a un clitoris. À 15 ans, c'est une sur quatre, selon un mémoire de sexologie déposé à la faculté de médecine Montpellier-Nîmes en 2009. Près de 84 % des filles de 13 ans ne savent pas comment représenter leur sexe, alors que plus de la moitié savent représenter le sexe masculin.

Pas de clitoris dans le programme scolaire du Québec

Au Québec, l'omerta règne aussi. «L'étude du système reproducteur est abordée aux premier et deuxième cycles du secondaire en science et technologie, indique Bryan St-Louis, responsable des relations de presse au ministère de l'Éducation. Le clitoris ne fait pas partie des concepts prescrits dans ces programmes d'études.» En détail, le programme enjoint aux élèves de «nommer les principaux organes reproducteurs masculins et féminins (pénis, testicules, vagin, ovaires, trompes de Fallope, utérus)», sans citer le clitoris.

Au primaire, les manuels de science abordent le système reproducteur, mais le clitoris - un organe de l'appareil génital, pas reproducteur - est passé sous silence. Au secondaire, seuls cinq des huit manuels approuvés pour la première, deuxième et troisième année du secondaire «mentionnent ou représentent le clitoris», précise M. St-Louis. Trois n'en parlent pas du tout.

Absence ou représentation partielle

La Presse a feuilleté plusieurs manuels de science et technologie utilisés dans les écoles secondaires. Dans Connexion, le clitoris est absent de la «vue interne des organes reproducteurs de la femme» (manuel de l'élève B, éditions Grand Duc). Galileo montre le clitoris dans une «vue de côté» des organes reproducteurs féminins, mais c'est un minuscule organe, sans lien avec la vulve (manuel de l'élève B, éditions CEC). Observatoire présente le clitoris comme un macaroni bleu (manuel de l'élève, éditions ERPI).

Univers mentionne le capuchon du clitoris et son gland (nommé «clitoris») dans une vue de face des organes génitaux externes. Mais le clitoris disparaît de la planche des organes génitaux internes. Ce manuel précise que «le clitoris est un petit organe très sensible au toucher», une définition tout de même bien prude.

Peu de changement en vue

Peut-on espérer une représentation plus juste du clitoris? «Les livres scolaires suivent les programmes scolaires, explique Gilles Lefebvre, vice-président aux ventes et marketing des éditions CEC. Tant qu'il n'y a pas de nouveaux programmes et qu'il n'y a pas de point spécifique sur cet aspect-là, il n'y a pas de réédition de manuels. C'est au ministère de l'Éducation de décider s'il veut changer les programmes.»

Bien que les manuels actuels datent de 2006, 2007 et 2008, une refonte n'est pas prévue à court terme. «On est en lien avec le ministère de l'Éducation, indique Manon Pouliot, des éditions Grand Duc. Si le Ministère produit un nouveau programme, les éditeurs produisent du nouveau matériel.» Est-ce à dire qu'il n'y aura pas d'ajustements tant que le Ministère ne le demande pas? «Je ne pense pas que la maison d'édition va prendre position dans ce dossier», répond Mme Pouliot.

Seule la maison Pearson Erpi semble ouverte aux ajustements. «Vous êtes la première à nous soulever ce point, indique Carole Lortie, vice-présidente de la division préscolaire, primaire et secondaire chez Pearson Erpi. On va en faire l'analyse et si effectivement on doit faire une correction, on la fera à la réimpression de nos manuels et de nos cahiers.»

En France, la représentation correcte du clitoris, vue comme un pas vers le traitement égal des deux sexes dans l'enseignement, a fait l'objet de reportages dans tous les grands médias. «Nous n'avions pas prévu autant de commentaires, mais nous en sommes ravis et fiers, réagit Annick Ziani, des éditions Magnard. Contribuer à diffuser la rigueur scientifique est l'une de nos valeurs.»

Rien sur le clitoris en éducation à la sexualité

Incroyable, mais vrai: le clitoris ne fait pas partie du projet-pilote d'éducation à la sexualité, offert dans 19 écoles du Québec ces deux dernières années. «En éducation à la sexualité, le clitoris n'est pas mentionné», indique Bryan St-Louis, responsable des relations de presse au ministère de l'Éducation.

«Toutefois, différents contenus d'apprentissage reliés au thème Agir sexuel (en troisième, quatrième et cinquième secondaire) abordent le plaisir sexuel physique, la réponse sexuelle humaine et les manifestations physiques de l'excitation sexuelle», précise M. St-Louis. Le tout, sans mention du clitoris! À noter qu'il n'y a aucun manuel approuvé par le ministère pour l'éducation à la sexualité. Depuis cette rentrée, toute école qui le souhaite peut offrir ce programme, mais il n'est pas obligatoire.