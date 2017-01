Dans la tête des amants

Maîtresse à long terme

Laurence*, mère de famille monoparentale dans la trentaine, fréquente depuis une vingtaine de mois un homme marié. Jamais elle n'a souhaité qu'il quitte sa famille pour vivre avec elle.

«Je continue de le voir parce que je n'ai personne d'autre dans ma vie. Je ne suis pas faite en bois. Il est un peu comme mon plan B, en attendant de rencontrer quelqu'un d'autre», confie la Montréalaise.

Elle a croisé cet homme dans une soirée entre amis, il y a une quinzaine d'années. Tout de suite, elle a ressenti une forte attirance pour lui. «Cependant, comme je manquais de confiance en moi, jamais je n'aurais osé faire les premiers pas», explique-t-elle.

Des années plus tard, elle le recroise dans un bar. Marié avec enfants, il lui avoue qu'il a toujours été attiré par elle et l'invite à passer le reste de la nuit dans une chambre d'hôtel.

«Bien sûr, fréquenter un homme marié n'est pas une situation idéale. Il y a d'ailleurs une période où j'ai voulu le voir plus souvent, mais ce n'était pas possible à cause de son horaire. Quand nous arrivons à planifier un moment ensemble, je suis comme une enfant qui attend le père Noël! Je compte les jours, les heures et les minutes. Nos rencontres sont électriques, je suis sur un nuage...»

«Mais j'avoue que, des fois, lorsque vient le temps de nous quitter, le retour à la réalité est comme une douche froide, même si je ne suis pas amoureuse de lui.»

Des hauts... et des bas

Pourquoi poursuivre une relation avec un homme qui n'est pas libre? Au début, parce qu'elle venait de se séparer et qu'elle n'était pas prête à s'investir dans une nouvelle relation, cette situation lui convenait; un homme assouvissait ses besoins sexuels et affectifs, sans la vouloir comme conjointe.

«Cette relation m'a apporté des moments extraordinaires de complicité et d'intimité. Nous avons beaucoup partagé de secrets et je me suis sentie privilégiée d'occuper une place particulière dans sa vie. Au début, je dirais que notre relation allait au-delà d'une affaire de sexe, puisque nous avions développé une relation d'amitié. Il m'écrivait de gentils textos et il m'invitait à souper», dit Laurence.

À cette époque, ils se rencontraient en début de soirée pour ne se quitter qu'au matin, lorsque les deux prenaient la route pour leur travail respectif. Ils passaient toujours la nuit dans une chambre d'hôtel du centre-ville de Montréal.

«Avec le temps, par contre, je me suis sentie comme l'escorte qu'il appelait à des heures indécentes quand il avait envie de s'amuser un peu. Les petites attentions ont disparu.»

«Il a aussi cessé de m'inviter à passer le reste de la nuit avec lui dans les chambres d'hôtel qu'il nous réservait. Je ne compte plus les fois où j'ai pris le chemin vers la maison en me sentant vraiment moche. Ce n'est pas pour rien qu'en anglais, on appelle ça le "walk of shame". J'ai beau ne pas rêver de devenir sa copine, c'est tout de même blessant», explique-t-elle.

Laurence se plaît de moins en moins dans le rôle de la maîtresse et sent que la fin de cette relation approche.

«Je ne me sens pas coupable d'entretenir une relation avec un homme marié. Ce qui se passe avec sa femme le regarde. Je ne suis d'ailleurs pas intéressée à m'immiscer entre eux. Il ne la quittera jamais, il l'aime et c'est tant mieux. Personnellement, je dors bien la nuit. Je ne suis pas celle qui porte le fardeau de tromper quelqu'un à qui j'ai promis de demeurer fidèle.»

* Prénom fictif. Pour se confier en toute liberté, Laurence a requis l'anonymat.

Un amant amoureux

Être l'amant d'une femme en couple ne dérangeait pas Paul. Jusqu'au jour où il a compris qu'il espérait plus de cette situation.

Dans le cadre de son travail, Paul* a rencontré Daphné*. Dès leur première rencontre, il avait envie de connaître davantage cette femme qu'il trouvait intelligente et séduisante. Il l'a invitée à prendre un verre dans un pub et, rapidement, ils sont devenus amants.

Un mois plus tard, Paul était comblé sexuellement et il adorait la compagnie de Daphné. «Par contre, je n'avais toujours pas mis les pieds chez elle et je commençais à me douter qu'elle ne me disait pas tout. Lors d'un affrontement verbal, elle m'a avoué qu'elle habitait avec son ex-conjoint et l'enfant de celui-ci», dit l'homme dans la quarantaine.

Il n'a pas fait grand cas de la situation particulière de sa maîtresse, puisqu'il n'avait pas encore développé de sentiments forts pour elle. Qu'elle soit amoureuse - ou pas - de l'homme avec qui elle partageait un condo n'intéressait pas trop Paul.

«Je comprenais qu'elle reste avec lui. Nous étions juste des amants et je ne me sentais pas autorisé de lui demander plus à ce stade-là.»

«Je n'aurais pas voulu qu'elle laisse tout pour la relation que nous avions à ce moment-là. Elle me consacrait du temps et je lui en consacrais. Le reste, on s'en fout. Ce n'était pas de mes affaires.»

Paul, père d'un jeune garçon, a ainsi été l'amant de Daphné pendant quelques mois. Il était tout à fait à l'aise dans cette situation, puisqu'il n'était pas amoureux d'elle. Par contre, lorsqu'il a commencé à avoir des sentiments plus profonds, il a décidé de rompre.

«Après quatre mois, j'avais envie de poursuivre la relation, mais je ne voulais pas de cette situation-là. Je me sentais mal pour le gars, je me sentais mal pour moi. Je savais que ce n'était pas cool pour personne. Je lui ai donc dit que, dans ce contexte, je n'étais pas à l'aise. Je lui ai dit que je comprenais qu'elle soit liée à cet homme et son enfant, mais que si elle voulait qu'on continue de se voir, elle devait déménager», confie-t-il.

«Ça peut arriver à tout le monde»

Deux mois ont passé sans qu'il ait de nouvelles de Daphné: «Je m'ennuyais d'elle, ça me faisait de la peine, mais j'étais devenu jaloux de l'autre homme à la fin. Ça ne fonctionnait plus.»

Finalement, le téléphone de Paul a sonné. La douce voix de Daphné lui disait qu'elle avait déménagé et qu'elle souhaitait le revoir. «Alléluia!», a crié Paul. Il allait pouvoir vivre une véritable histoire d'amour avec elle.

Se considère-t-il comme le méchant dans cette histoire? A-t-il des remords d'avoir brisé la famille d'un homme? Pas vraiment. Pas du tout, en fait. «Il ne faut pas être plus catholique que le pape non plus», dit-il en souriant.

«Je pense que nous sommes tous vulnérables. Ça peut arriver à tout le monde de tromper son conjoint ou sa conjointe, comme ça peut arriver à tout le monde de devenir l'amant ou la maîtresse d'une personne en couple», affirme Paul.

* Prénoms fictifs. Pour se confier en toute liberté, Paul a choisi de taire sa réelle identité.