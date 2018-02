Après Nora Gray, Elena

«Six mois après l'ouverture du Nora Gray, on pensait déjà ouvrir un deuxième restaurant», lance la chef Emma Cardarelli, flanquée de ses partenaires Ryan Gray et Marley Sniatowsky. Sept ans plus tard, Elena vient enfin au monde ! C'est dire à quel point ce projet a bien mûri dans la tête, et les tripes, de ses créateurs.

Grand, lumineux et coloré, le nouveau terrain de jeu pourrait difficilement être plus différent du petit cocon feutré de la rue Saint-Jacques. Et pourtant, il y a une continuité dans l'esthétique rétro et épurée.

Le restaurant a allumé son four à bois cette semaine, donc. Il en sortira des pizzas sur pâte naturelle, bien entendu, mais aussi des plats de viande pour deux. Le menu comptera aussi quelques pastas et salades.

Côté vins, on a déjà l'embarras du choix en blanc, en orange, en rosé et en rouge. La carte sera constituée de vins naturels ou ne sera pas. Après des années de recherche, l'équipe a donc choisi de s'installer à la limite ouest du quartier Saint-Henri, à quelques pas du Loïc et à un jet de pierre du bar Riverside. On s'avance peut-être en disant que ça vaudra le détour, mais la vaste expérience en restauration de l'équipe inspire confiance. Ouvert le soir, sept jours sur sept, Elena aura aussi un espace café et un comptoir pour emporter, à l'étage inférieur. Et ça ne prendra pas sept ans de plus!

5090, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

www.instagram.com/elenamontreal