Le restaurant Jean-Georges à New York perd sa troisième étoile

«Jean-Georges», ouvert en 1997, constitue «le joyau de l'empire» de l'Alsacien de 60 ans, selon l'expression utilisée par le site du groupe, qui compte aujourd'hui treize établissements à New York et une trentaine dans le monde.

Lors de sa dernière critique, en 2014, le New York Times, dont l'influence est au moins égale à celle du guide Michelin pour la gastronomie new-yorkaise, avait attribué au restaurant quatre étoiles, le maximum.

«Jean-Georges», qui n'a désormais plus que deux étoiles, est situé à l'angle sud-ouest de Central Park, dans l'un des immeubles appartenant au président des États-Unis Donald Trump, le Trump International Hotel & Tower.

Fin novembre 2016, l'ancien promoteur immobilier fraîchement élu y avait dîné en compagnie de l'ancien candidat républicain à la présidence de 2012, Mitt Romney, pour acter la paix des braves entre deux hommes qui s'étaient abondamment critiqués lors des mois précédents.

Avec la relégation du «Jean-Georges», New York ne compte plus que cinq restaurants à trois macarons, soit moins que San Francisco, qui en possède sept. «Le Bernardin» et «Per Se» sont les deux seuls établissements new-yorkais à avoir conserver trois étoiles sans discontinuer depuis onze ans.

Pour la première fois depuis le lancement de l'édition new-yorkaise, le nombre de restaurants étoilés dans la capitale culturelle des États-Unis est en baisse, à 72 contre 77 l'an passé.

Destination en vogue depuis une petite dizaine d'années, Brooklyn a perdu trois restaurants étoilés et n'en compte plus que sept. Le quartier du Queens n'en compte toujours qu'un et le Bronx et Staten Island, aucun.