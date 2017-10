Parfums botaniques: le pari du naturel

Une palette naturelle

S'il est relativement facile de composer un parfum artisanal à partir de quelques essences et d'alcool, obtenir profondeur et tenue est plus ardu. C'est d'ailleurs une des critiques souvent formulées à l'égard des parfums naturels.

La raison? Le nombre limité de matières premières accessibles: quelques centaines comparées aux milliers de molécules synthétiques sur le marché. Mais des maisons de parfums botaniques commencent à changer la donne. Parmi elles, la française Honoré des Prés et la californienne Strange Invisible Perfume, qui tient boutique sur le boho-chic boulevard Abbot Kinney, dans le quartier de Venice Beach, depuis 2000.

Mme Balahoutis s'intéresse aux parfums botaniques depuis les années 90. Passionnée et entêtée, elle s'est alors donné comme mission de créer des parfums naturels haut de gamme et sans compromis et ainsi «prouver» à l'industrie qu'il était tout à fait possible de faire un jus de qualité à partir d'ingrédients 100 % naturels. Une idée très subversive à l'époque, se souvient-elle, alors que la parfumerie naturelle était souvent discréditée.

«La parfumerie botanique représente vraiment l'essence de la parfumerie. La parfumerie originelle n'était pas botanique, car les parfumeurs utilisaient alors des essences animales, mais elle était naturelle.»

«Les parfumeries commerciale et botanique sont très différentes, entre autres parce que les parfumeurs ne sont pas formés de la même façon, indique Mme Balahoutis. Il y a une longue courbe d'apprentissage pour apprivoiser et développer une palette "naturelle". Il faut également apprendre à savoir reconnaître une huile essentielle de qualité. Comme on arrive à reconnaître un vin exceptionnel avec l'expérience.»

Le défi de l'approvisionnement

Trouver des matières premières de qualité est un des plus grands défis des parfumeurs botaniques, confirme Krystal Quinn Castro, une Québécoise installée à Los Angeles qui est derrière la marque Los Feliz Botanicals Perfumes, qui nous a accueillis dans son espace de création, au centre-ville.

«L'approvisionnement, c'est très difficile, mais c'est aussi mon obsession, avoue Mme Quinn Castro. Les huiles essentielles, c'est comme le vin. Une année peut être exceptionnelle et la suivante, terrible! Il y a des pénuries, comme en ce moment la vanille, des essences rares comme le tiaré pour lesquelles on doit passer par des connexions... C'est quasiment du trafic de drogues... mais légal!»

Un casse-tête qui vaut la peine, selon les parfumeuses interrogées, car rien n'équivaut à une matière première - fleur, fruit, bois - de laquelle on a extirpé l'essence par un délicat processus d'hydrodistillation dans un alambic ou d'enfleurage avec un corps gras, par exemple. Aux parfumeurs, ensuite, de jouer de leur orgue d'essences pour créer un jus qui saura enivrer les sens.