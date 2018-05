Manteaux de pluie antigrisaille

Un imper original et bien d'ici

Singulier, polyvalent et intemporel, l'imperméable Passever conçu par Carmen g. a changé la vie de sa créatrice. Aujourd'hui, il ajoute un peu de couleur dans les jours de pluie de nombreux Canadiens.

La designer québécoise Carmen Bélanger a créé son imperméable juste après la naissance de sa fille, il y a 27 ans. «Je l'ai conçu quand elle avait 3 mois. Je l'emmenais au Jardin botanique et je voulais un manteau de pluie confortable. Il n'a pas le look d'un imper classique et il est polyvalent puisqu'il est réversible. L'un des côtés est noir pour aller avec tout, et il y a toujours du vert dans les liserés pour égayer les jours de pluie», explique la fondatrice de Carmen g.

Elle a trouvé le tissu idéal auprès d'une entreprise suisse. Un tissu ultraléger qui respire, coupe bien du vent, protège de la pluie et sèche très vite. «Mon manteau donne un cadre à la personnalité des gens, les minces sont avantagées tandis que les fortes sont enveloppées et on voit leur beau visage. J'ai adapté mes patrons en fonction de la femme québécoise et non avec les standards établis dans les écoles», ajoute Mme Bélanger, qui offre aussi un modèle pour hommes.

Découverte d'un talent

Autodidacte, Carmen Bélanger réalise ses vêtements depuis l'âge de 14 ans. «Les gens m'arrêtaient dans la rue pour savoir d'où ils venaient. J'ai fait mon cégep en langues, et c'est mon professeur d'allemand qui m'a fait remarquer que j'étais douée pour le design de mode. J'ai donc suivi ce chemin», raconte-t-elle.

À 18 ans, elle propose des vêtements en cuir. Elle ouvre une première boutique 10 ans plus tard avenue Laurier, à Montréal. Le destin a voulu qu'une cliente française, Catherine Passever, y voie l'imperméable de Carmen. «Elle a cru au modèle, et je le lui ai dédié en lui donnant son nom. Depuis, je le décline en lin et en laine. C'est ce manteau-là qui me permet de bien vivre. J'ai une grande visibilité, notamment à la boutique Jourdain, à Québec, et je le vends bien à Vancouver et à Toronto.»

Elle a désormais un atelier studio au coeur du Mile End et peut compter sur ses trois employés et sa fille Paule. «Je suis très proche de mon équipe qui travaille depuis plus de 10 ans avec moi. Si je dois partir, je suis tranquille, car je sais que tout est rodé», dit la designer d'origine gaspésienne, qui espère maintenant conquérir le marché européen.