Mode locale: printemps québécois

Vêtements femmes

Odeyalo

Derrière Odeyalo, Marie-Ève Proulx et Yana Gorbulsky, deux Montréalaises qui ont eu la bonne idée de combiner les textiles de qualité écoresponsables, la fabrication locale et les coupes seyantes pour créer des pièces stylées qui sont aussi confortables que votre pyjama. Le chic décontracté au mieux, quoi. Dans leur collection printanière, cet ensemble coordonné noir et blanc nous fait de l'oeil avec son look à la fois rétro et d'inspiration sportive, fait à partir d'un tricot bouclette de bambou, d'une luxuriante douceur.

Haut Versa noir et blanc, 130 $; pantalon Versa noir et blanc, 180 $, offerts en ligne.

Meemoza

Le morceau qu'il vous faut ce printemps? Un «jumpsuit» confortable et passe-partout, qu'on peut à la fois porter de façon décontractée le week-end ou accessoiriser pour une soirée chic en ville. Celui proposé par la designer Émilie Rioux pour la collection Printemps 2018 de Meemoza - et ici porté par Abeille Gélinas, qui a travaillé avec Marï Photographie pour l'entreprise - est idéal, avec sa coupe semi-ajustée, sa taille élastique et son col en V. Sans compter que c'est fait ici. Vous ne pourrez plus vous en séparer!

Jumpsuit Jagger en tencel Chambray (aussi offert en imprimé Flamingo), 174 $, offert en ligne et dans les points de vente.

Cokluch

Les designers derrière la marque Cokluch, Laurie Lemieux et Christine Guérin, ont célébré leur décennie d'activités l'automne dernier. Pas banal! Leur nouvelle collection, fabriquée à Montréal, fait la fête aux teintes poudrées, aux coupes légères et fluides ainsi qu'aux motifs de rayures et de demi-lune, avec de jolis détails en transparence pour un look tout sauf ennuyant.

Haut Enzo (couleur «stone») à encolure ronde avec tissu tie and dye, 100 % rayonne, 115 $; jupe noire mi-longue Erika avec effet drapé à l'avant et poches sur les côtés, 100 % viscose, 138 $, offerts en ligne et en boutique.