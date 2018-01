La mode est au changement

Culture jeunesse

Alors que Donald Trump veut ériger un grand mur et que le Royaume-Uni a dit «Brexit», cette jeune génération semble au contraire vouloir faire tomber les frontières. Mode unisexe ou «sans genre», dominance du normcore et du streetwear qui rendent les distinctions de statut social par le vêtement griffé caduques: les milléniaux et la génération Z se posent en porte-à-faux avec une industrie de la mode superficielle qui dicte la façon de se vêtir.

«Aujourd'hui, ce sont vraiment les jeunes qui influencent les mouvements de mode en nous proposant leur vision du monde, un monde ouvert, sans frontières. Les jeunes ne veulent plus se faire dire comment s'habiller, ils veulent déterminer leur style. Il y a une valorisation d'une mode plus esthétique, artisanale même; on n'est pas dans le clinquant, mais dans l'authenticité et le naturel», note Mme Julien.

Résultat: plusieurs acteurs importants du marché ont récemment effectué un changement assez draconien dans leur esthétique. «Il y a vraiment un mouvement important qui se passe en ce moment avec toutes ces ‟superbrands" comme Balenciaga et Gucci qui délaissent le marché des baby-boomers et vont vers les milléniaux. Ça fâche beaucoup de gens qui ont l'impression de se faire ‟abandonner", mais ça paraît dans leurs résultats financiers», explique Milan Tanedjikov, chargé de cours au Collège LaSalle et à l'École supérieure de mode de l'UQAM et membre de l'équipe éditoriale du magazine montréalais The Fine Print.

La nouvelle tête dirigeante de Balenciaga, Demna Gvasalia, illustre à merveille ce phénomène en chamboulant l'industrie avec ses collections ancrées dans le normcore et même le dadcore, ce mouvement qui reprend, avec une certaine ironie, l'esthétique des vêtements que portaient les pères des années 90, immortalisée dans des photos de famille au kitsch suranné dans la dernière campagne printemps-été 2018 de la maison.

Pensez jeans sans forme, polar et anorak oversized aux couleurs criardes, sans oublier les «jolis-laids» sneakers, tels que baptisés par Vogue dans un article récent. Une mode lancée par Balenciaga avec ses sneakers Triple S, puis reprise notamment par Prada.

Ce mouvement choque certains baby-boomers, qui ne comprennent pas comment la «marque la plus chic du monde» en est arrivée là, explique Milan Tanedjikov.

«Les jeunes cherchent à créer leur identité, quelque chose de nouveau, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'underground, tout devient pop. Donc comme ce qu'ils désirent est impossible, ils ont en quelque sorte abandonné cette idée d'être différents et se retournent en décidant d'imiter le style des baby-boomers, en riant d'eux d'une certaine façon. C'est très second degré.»

Vous trouvez ça laid? Peut-être plus pour longtemps puisque, rappelle Mme Julien, «le cerveau aime ce qui est familier». Ce qui choque aujourd'hui deviendra un phénomène de masse lorsqu'il sera repris par l'industrie du fast-fashion. Et ainsi tourne la roue de la mode...