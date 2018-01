 Mode masculine: pas question de filer droit 

Off-White oblique

Chez Off-White, marque basée à Milan du styliste américain Virgil Abloh, l'esprit streetwear est toujours là et imprègne la garde-robe de l'homme actif: pantalon de costume et cravate se portent avec un chandail imperméable à capuche, les imprimés tie and dye ou à effet bombe de peinture éclaboussent costumes ou chaussures.

Le créateur explore le vestiaire du travail avec des pantalons et des vestes à poches. Le style est urbain, hip hop, parfois rock, comme cette veste en velours bleu nuit damassée qui pourrait aller à Mick Jagger.

Les vêtements ont subi une torsion: les chemises se boutonnent à l'oblique, les coutures des jeans s'enroulent autour de la jambe, un polo est plissé sur le côté, un sweat s'entortille autour de la taille...

Facetasm tourneboulé

Chez la marque japonaise Facetasm, hommes et femmes défilent ensemble.

Et une fois n'est pas coutume, les mannequins expriment des émotions: les uns sourient, discrètement, franchement ou d'une façon forcée et limite effrayante. D'autres ont les joues ruisselantes de larmes. Certains ont l'air satisfait, d'autres un peu allumé, le visage recouvert d'un fin grillage noir.

Dreadlocks sur la tête, ils portent des vêtements d'où sortent des fils et de fines tresses. Dans ce vestiaire bigarré à l'esprit sportswear, fait de superpositions, les tissus sont froissés, plissés, torsadés. Comme chez Off-White, des chemises se portent de biais.

Y/Project tirebouchonné

Le défilé est mixte aussi chez Y/Project, label du Belge Glenn Martens, qui décline les pantalons tirebouchonnés à l'extrême dont il est coutumier, et fait subir le même traitement aux bottes Ugg qui deviennent des cuissardes disproportionnées.

Le créateur joue les trompe-l'oeil, bouscule les repères: les ceintures et les cols sont doublés, les sweats et les pulls font des faux plis, le haut du jean déborde au-dessus de la ceinture, les doublures des costumes ou des manteaux sortent au grand jour.

Une collection qui «fait fusionner deux corps», a expliqué Glenn Martens. «Vous avez deux manteaux et deux vestes en un. C'est un mélange de pièces. Vous ne savez jamais vraiment où commence le premier corps et où finit le second, il faut le définir soi-même, choisir comment on veut porter les pièces».

Julien David canin

Chez Julien David, le public se retrouve face à des tableaux vivants, dont les mannequins portent des masques de chiens.

Des chiens qui jouent à la console vidéo sur un énorme poste de télévision vintage. Font du sport sur des machines, s'avachissent sur un canapé. Ou jouent aux cartes en buvant du whisky, évoquant les tableaux Dogs playing poker du peintre américain Cassius Marcellus Coolidge.

«Je voulais étudier l'espèce humaine avec un peu de distance», a expliqué Julien David. Si on voit le visage des mannequins, «on a des présupposés sur eux», a-t-il dit.

La silhouette est jeune et privilégie le confort: l'homme porte des pantalons à revers au-dessus de la cheville, avec des baskets qui ont vécu ou des chaussures de marche. Parfois il remonte ses chaussettes au-dessus de son pantalon, porte des salopettes à fines bretelles, des survêtements de couleurs vives.