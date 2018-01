La quintessence du cache-cou

Braver le froid, avec style. Voilà la mission de la marque montréalaise Necking, spécialisée dans les cache-cous et collets pour hommes et femmes, chauds, et conçus dans des designs originaux et contemporains. Entrevue avec Diane Leclair Bisson, fondatrice de l'entreprise.

Comment et pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans une entreprise qui fait uniquement des cache-cous?

Je suis designer industrielle de profession. Et comme c'est souvent le cas en design industriel, le projet est né d'un besoin, qui était personnel au départ. Je suis une personne hyper frileuse et j'ai l'impression que jamais rien ne fonctionne pour le cou. Les foulards sont toujours trop ajourés, ce n'est jamais assez chaud, etc. On a donc commencé par la conception de quelques produits, et on s'est vite rendu compte qu'il y avait vraiment un marché pour ça parce que la majorité des produits qui existent actuellement sont soit destinés au sport, soit en tissu mince ou en polar à simple épaisseur. En plus, ils sont à peu près tous dans le même genre et ne sont ni très longs ni très ouverts. Ce que j'aurais voulu, c'était un cache-cou qui tienne tout seul, qui soit très beau, qui soit en polar comme celui que j'avais (très épais, très feutré), et qui soit très long de sorte que quand on le met, il tienne autour des oreilles sans qu'on ait à le tenir. Quelque chose de très fonctionnel, tout en étant très design.

Êtes-vous parvenue à offrir le produit que vous décrivez?

Oui, mais c'est graduellement que l'entreprise a fait ses débuts. J'ai commencé par faire des collections à édition limitée. Il y a deux ans, à titre d'essai, j'ai fait celle qui s'appelle «Hair», qui proposait des modèles assez originaux, et tout est parti en un rien de temps. Les gens ont vraiment apprécié cette idée où on développait des produits qui étaient très chauds, beaucoup plus élégants, avec des textiles plus recherchés, quelque chose de plus contemporain comme idée. De là, on s'est dit qu'on allait sortir des produits qui seraient nos essentiels de tous les jours et qu'on allait y ajouter des collections «Édition limitée» chaque année.