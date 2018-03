 New York: les Fashion Week homme et femme organisées à la suite 

Créée en 2015, la Fashion Week homme de New York était jusqu'ici séparée de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, de son versant féminin.

En 2017, elle s'est tenue du 30 janvier au 2 février, quand la Fashion Week femme a eu lieu du 9 au 16 février.

En 2018, tout sera réuni entre le 5 et le 14 février, la période du 5 au 7 étant consacrée aux hommes et celle du 8 au 14 aux femmes et aux défilés mixtes, a indiqué mercredi à l'AFP un porte-parole du CFDA, le syndicat américain de la mode, qui préside aux destinées de la semaine de la mode de New York.

Pour les collections automne/hiver, il existait un décalage de près de deux mois, les hommes défilant début juillet et les femmes début septembre.

Ce décalage sera lui maintenu, avec une Men's Fashion Week du 9 au 12 juillet 2018 et une Women's Fashion Week du 6 au 12 septembre.

La décision est liée, selon le CFDA, «au calendrier international des semaines de la mode», selon la déclaration transmise par le porte-parole du CFDA. La semaine de la mode de New York est aujourd'hui systématiquement la première inscrite au calendrier, avant Londres, Milan et Paris.

Ce recalibrage intervient à une période où la Fashion Week de New York se cherche et reste sur une saison en demi-teinte, marquée par les départs de plusieurs créateurs de renom, notamment Tommy Hilfiger, Rodarte, Proenza Schouler ou Altuzarra.