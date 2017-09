Travailler le cuir

Au Québec, de plus en plus d'artisans doués travaillent le cuir, ce qui multiplie les façons de redécouvrir la matière.

Renouer avec des techniques ancestrales

Des passionnés de tout âge font renaître les métiers du cuir au Québec. Ils fabriquent des produits au design contemporain selon des techniques ancestrales.

«La plus grande industrie du cuir au Québec était celle de la chaussure, mais avec la production de masse en Asie dans les années 80, les artisans, les manufactures et le savoir-faire ont disparu», raconte Claire Kusy, directrice générale du Centre des métiers du cuir de Montréal (CMCM) et qui enseigne la maroquinerie et la fabrication de chaussures.

Le Centre est né en 1989. Des artisans autodidactes et tenaces voulaient se regrouper pour transmettre ce savoir-faire d'origine européenne. L'initiative de ces «durs à cuir» a fait son chemin, puisqu'aujourd'hui, les inscriptions sont en constante augmentation. «On est complets pour la rentrée et de plus en plus d'étudiants vont au bout des trois ans d'études. Dans un même cours, on a des élèves de 15 à 65 ans. Nous proposons aussi le perfectionnement des maîtres et des cours de loisirs pour éduquer le grand public», poursuit Claire Kusy, dont l'objectif est de viser le haut de gamme, pour que les élèves qui obtiennent leur DEC vivent confortablement de leur passion.

L'engouement du fait main

«L'achat local incite à acheter de la qualité plutôt que de la quantité, tant au niveau de l'alimentation que du reste. Il y a une volonté de préserver le savoir-faire, et on entre dans une période de prise de conscience de ce qu'on consomme, car les ressources deviennent plus rares», précise Claire Kusy, qui remarque aussi que les gens ressentent le besoin de toucher la matière et de travailler avec leurs mains.