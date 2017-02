Huit tendances à adopter ce printemps

La vie en rose

Le printemps sera rose... ou ne sera pas! Omniprésent sur les passerelles, le rose domine aussi dans les collections printanières de grandes marques comme Lancôme ou Pupa et devient le nouveau neutre cette saison. Brillant ou mat, on peut même le jouer en look total, des ongles aux paupières, en passant par les lèvres et les joues! «Le rose froid et profond est aussi très présent pour créer des contrastes intéressants entre les couleurs et les points de lumière», ajoute Giorgio Forgani.

Droits, les sourcils?

Les beaux sourcils définis qui viennent souligner le regard, c'est une tendance qu'on n'est pas près de voir disparaître, avance Grace Lee. Cela dit, on se dirige lentement vers quelque chose de plus subtil... sans pour autant retomber dans les sourcils ultraminces comme dans les années 80! Encore ici, l'idée est de venir sublimer nos sourcils naturels, par exemple avec un illuminateur à appliquer au-dessus et en dessous. Côté forme, cependant, il y a peut-être du nouveau, croit Giorgio Forgani: «Lors d'un voyage récent en Asie, j'ai noté que les sourcils droits, sans angle, étaient vraiment tendance; une influence qui devrait bientôt se rendre jusqu'à nous!» Êtes-vous prêts.