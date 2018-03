Tourte des récoltes

Pour une tourte de 27 cm (9 portions)

Ingrédients

Pour la pâte à tarte végétalienne *

- 2 tasses (500 ml) de farine de blé non blanchie, tamisée

- 1 c. à thé (2 ml) de sel

- 1/2 tasse (120 ml) d'eau froide

- 1/2 tasse (120 ml) d'huile d'olive

* On peut aussi acheter une pâte à tarte du commerce.

Pour la viande de lentilles

- 1 tasse (250 ml) d'oignon émincé

- 2 gousses d'ail émincées

- 8 feuilles de sauge fraîche

- 1 c. à thé (5 ml) de thym

- 8 branches de persil haché

- 2 tasses (500 ml) de champignons de Paris, coupés en dés

- 1/2 tasse (125 ml) de sauce tamari

- 2 tasses (500 ml) de lentilles vertes, cuites

- 1 c. à thé (5 ml) de levure nutritionnelle

- Sel de mer, poivre, au goût

Pour la purée de patate douce

- 2 patates douces moyennes

- 3 c. à soupe (45 ml) d'huile d'olive

- Sel de mer, poivre, au goût

Pour la garniture

Voici des suggestions, mais vous pouvez utiliser les légumes de votre choix! Patate douce, chou-fleur, courge, navet, radis, sont tous délicieux sur cette tourte!

- 150 g de champignons pleurotes (environ 6)

- 1 tête de brocoli

- 2 échalotes françaises

- 2 gros topinambours

- 12 tomates cerises

- 10 branches de persil

- 2 gousses d'ail émincées

- 3 c. à soupe (45 ml) d'huile d'olive

- Sel de mer, poivre, au goût

Préparation

Pour la pâte à tarte végétalienne

1. Préchauffer le four à 220 °C (425 °F).

2. Dans un bol, combiner la farine et le sel. Mélanger l'eau et l'huile dans un bol séparé.

3. Verser le mélange eau-huile dans un puits creusé au milieu de la farine. Mélanger doucement jusqu'à ce que la pâte soit bien formée. Laisser reposer 1 heure.

4. Rouler la pâte entre deux feuilles de papier ciré, pour éviter que la pâte ne colle au rouleau.

5. Huiler un moule de 27 cm de diamètre et y étendre la pâte. À l'aide d'une fourchette, piquer le fond de la tarte.

6. Mettre au four et cuire pendant environ 8 à 13 minutes, jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Le temps de cuisson peut varier en fonction des fours et de l'épaisseur de la tarte.

Pour la viande de lentilles

1. Faire revenir les oignons dans une poêle à feu moyen, dans un peu d'huile. Cuire jusqu'à ce que les oignons deviennent transparents.

2. Ajouter l'ail, la sauge, le thym et le persil, ainsi que les champignons. Ajouter ensuite la sauce tamari.

3. Laisser cuire 5 minutes de plus.

4. Ajouter les lentilles vertes ainsi que la levure nutritionnelle, et bien mélanger le tout. Assaisonner au goût.

5. Réserver.

Pour la purée de patate douce

1. Faire cuire les patates douces entières au four à 200 °C (400 °F) pendant 30 à 45 minutes, selon leur grosseur.

2. Lorsque les patates sont bien cuites et qu'un couteau peut être inséré facilement à l'intérieur, les retirer du four.

3. Peler les patates douces avec les doigts, puis en écraser la chair dans un bol à l'aide d'une fourchette.

4. Ajouter l'huile d'olive, le sel et le poivre. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une texture homogène.

Pour la garniture

1. Préparer tous les légumes en garniture:

- Couper les pleurotes en larges lanières d'au moins 3 cm x 7 cm;

- Couper les brocolis en petits fleurons d'environ 2 cm x 2 cm;

- Couper les échalotes françaises en fines lanières;

- Couper les topinambours en fines tranches;

- Couper les tomates cerises en deux;

- Hacher les branches de persil.

2. Mélanger tous les légumes dans un grand bol. Ajouter l'ail, l'huile d'olive, le sel et le poivre.

Montage

1. Préchauffer le four à 180°C (350 °F).

2. Déposer la viande de lentilles au fond de la croûte, et tasser doucement.

3. Ajouter une couche de purée de patate douce.

4. Poêler légèrement à feu moyen les légumes en garniture, afin de les précuire. Ensuite, les déposer sur le dessus de la tourte.

5. Mettre la tourte au four pendant 15 minutes, ou jusqu'à ce qu'elle soit bien chaude. Déguster!