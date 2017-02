 Sandwich grillé au beurre d'arachides, à la banane, à l'érable et à la fleur de sel 

Ingrédients

> 2 tranches de pain

> 1/2 banane moyenne, coupée en rondelles

> 2 c. à soupe (30 ml) de beurre d'arachides au choix

> 2 c. à soupe (30 ml) de sirop d'érable

> Fleur de sel, au goût

> 1 cuillerée à soupe (15 ml) d'huile de noix de coco (ou autre matière grasse au choix)

Préparation

Mélanger le beurre d'arachides et le sirop d'érable, puis tartiner les deux rondelles de pain. Ajouter les tranches de banane et la fleur de sel, puis fermer le sandwich. Huiler les deux tranches de pain extérieures du sandwich et cuire dans une poêle à feu moyen jusqu'à ce que le tout soit grillé et que le beurre d'arachides soit fondu. Déguster immédiatement.