Pizza de semaine

Préparer une pizza un mardi soir? Pourquoi pas. Il suffit d'avoir sous la main une bonne pâte et de la garnir avec ce que l'on trouvera dans son frigo. Cuire au four à 550 degrés °F pendant cinq minutes et le tour est joué.

Une sauce en toute simplicité

Le secret est dans la sauce, dit-on. Et selon Alessandro Bleve, chef et copropriétaire de Stella Pizzeria, la réussite d'une sauce réside aussi dans sa simplicité. Exit l'huile et les herbes. Deux ingrédients suffisent.

Ingrédients

1 boîte de tomates entières (idéalement des tomates italiennes)

Sel au goût

Préparation

1. Dans un bol, mélanger les tomates et le sel.

2. Réduire la préparation en purée avec l'aide d'un bras mélangeur, ou encore en écrasant directement avec ses mains, jusqu'à l'obtention d'une consistance presque lisse.

3. Étendre une petite quantité de sauce sur la pizza.

Le choix de Pizzaiolle

Champignons + artichauts + olives Kalamata + jambon + mozzarella + tomates en dés

Domenico Nagliocco, chef exécutif de Pizzaiolle, rappelle qu'il faut y aller avec parcimonie avec la sauce, histoire de ne pas détremper la pâte. Comme la pizza est cuite à haute température, il suggère aux gens d'utiliser une pierre. Une fois que la pizza est sortie du four, on lui donne une touche de couleur en ajoutant des feuilles de basilic, des tomates en dés et un filet d'huile d'olive.

Le choix de Pizzéria No. 900

Parmesan râpé + ricotta + salami + fior di latte + basilic

«L'important, c'est de se concentrer sur les ingrédients», tient à souligner Brian Vickers, formateur de cuisine pour les pizzérias No. 900. Son collègue Mirko D'Agata renchérit en ajoutant que seulement trois ou quatre ingrédients sont nécessaires à la préparation d'une pizza digne de ce nom. Pour la manger, on fait comme les Napolitains. On plie la pointe avec ses mains et on déguste.