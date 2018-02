 Mariage: le sens de la fête, en trois histoires 

Tomber amoureux et avoir envie de s'unir, devant la famille, les amis et plus encore. Et aussi, de faire la fête. Trois couples racontent leurs histoires inspirantes.

L'HISTOIRE DE JEAN-PHILIPPE ET RÉGINE

C'est une histoire d'amour, évidemment, puisqu'il est question de mariage. Mais c'est une histoire de famille aussi. Beaucoup, dans le cas de Régine et de Jean-Philippe. Les deux parents, réunis, ont cinq enfants. Elle est maman des deux plus jeunes et lui, des trois plus grands. Pour les noces de Jean-Philippe Caron et Régine Lecours-Angers, ce sont les enfants qui ont convié les amis et la famille dans le faire-part. Ils étaient aussi au coeur de la journée.

La date

Une fois la décision de se marier prise, le couple a rapidement réservé une salle de réception en ville, dans le Vieux-Montréal. Ça serait à l'automne 2016. Mais la vie et le golf allaient tout changer. La vie, parce qu'avec deux entreprises - Jean-Philippe est créateur de trophées et Régine est dans la pharmaceutique - et cinq enfants, il y a parfois des imprévus qui prennent du temps et beaucoup d'énergie. Le mariage a donc été reporté d'une année. Il a aussi changé de place, après que Régine est allée visiter le club de golf de Saint-Lambert pour s'y inscrire. La soirée allait se dérouler dans cet endroit près de leur maison, un endroit qui leur ressemblait plus, finalement.

La cérémonie

En retardant le mariage, Régine et Jean-Philippe ont mis plus de temps à planifier les détails. « On voulait bien faire les choses, explique Régine, et repousser le mariage nous le permettait. » La cérémonie d'échange des voeux s'est faite à la maison, dans un magnifique chapiteau transparent qui laissait toute la place aux couleurs de l'automne. Jean-Philippe était là pour accueillir les invités, 125 proches. « Les gens sont arrivés environ 45 minutes avant », raconte le jeune marié. Le reste de la famille se préparait, dans la maison. « On avait fait venir un buffet, les enfants pouvaient jouer une petite heure sur la console, s'ils voulaient, raconte Régine. On était hyper relax. »

La musique

Régine s'est avancée dans l'allée sur Somebody de Depeche Mode, en version instrumentale, au piano. Dans la soirée, Jean-Philippe lui a chanté cette même chanson avec le band, devant les invités - tous ceux qui ont connu les années 80 et se rappellent les paroles de Somebody ont eu un petit frisson et l'oeil humide. Le couple a choisi soigneusement toute la trame musicale de son mariage. Les amoureux sont partis ensemble dans l'allée, après la cérémonie, sur la musique de Star Wars. Ils ont dansé leur première valse sur une pièce d'un des films Harry Potter.

La planificatrice

Dès le départ, Régine et Jean-Philippe savaient qu'ils voulaient faire de cette journée-là une immense fête, et une fête dont ils voulaient profiter. Ils ont rencontré quelques planificatrices et choisi de travailler avec Andréanne Mathieu, d'Andréanne & co. Leur budget leur permettait de s'offrir les services d'une professionnelle qui allait s'occuper de tout. Ils avaient pris un forfait clés en main. « Andréanne était là, avec son équipe, le jour du mariage. La valeur ajoutée, c'est que ça apporte une paix d'esprit », confie Jean-Philippe, qui ne tarit pas d'éloges lorsqu'il parle de sa planificatrice.

Le moment

Le plus beau moment de la journée ? L'entrée de la mariée à la cérémonie, disent-ils, tous les deux. Jean-Philippe avait vu la robe, mais il ne pouvait s'attendre à ça. À cette bouffée d'émotion lorsqu'il a vu Régine, accompagnée des cinq enfants et des deux chiens. C'était son passé et son avenir devant lui. Des mois plus tard, lorsqu'il en parle, l'émotion est toujours là, immense.

Ah oui : Régine et Jean-Philippe ont fait une grande révélation à tous leurs invités le soir de leurs noces. En fait, ils étaient déjà mariés... depuis un an et demi ! Ils s'étaient mariés lors d'un voyage à Las Vegas, ils avaient gardé le secret jusque-là.