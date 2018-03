David Lemieux: «Je l'aurais battu»

Même s'il a été dominé par Billy Joe Saunders samedi soir et que certains observateurs osent désormais ranger le Britannique dans la catégorie des Gennady Golovkin et Canelo Álvarez, David Lemieux s'en est tenu à un minimum, hier, lors de son point de presse à la Place Bell.

Saunders était au sommet de sa forme, a-t-il admis en résumé, mais la blessure à l'épaule a eu un impact énorme sur le combat et Saunders n'a cherché qu'à se «sauver» pendant dix rounds.

«Je l'aurais battu si j'avais été à 100%», a-t-il affirmé, en réponse à une question d'un confrère, après une brève hésitation.

Le Québécois ne portait presque plus de marques au visage de son éprouvant combat de championnat du monde. Mais il semblait encore psychologiquement ébranlé par sa défaite par décision unanime contre le Britannique.

Lemieux a tout de même reconnu que son adversaire avait été plus fort qu'il ne l'avait prévu.

«J'ai eu plus de difficulté contre lui que contre Golovkin, a-t-il expliqué. J'ai dû lui courir après. Je n'avais pas eu d'ampoules aux pieds après mon combat contre Golovkin. Je peux vous montrer mes pieds en ce moment.»

«C'est un très bon boxeur, il n'est pas facile à toucher. On l'avait bien étudié. Mais il a été encore meilleur que je ne le croyais.»

Il a beaucoup été question au cours de cette rencontre de presse de cette blessure à l'épaule subie en début de combat. Lemieux a admis qu'il s'agissait d'une vieille blessure qui a refait surface.

«On avait identifié au début du camp d'entraînement qu'il fallait se rendre rapidement à Saunders, a analysé l'entraîneur Marc Ramsay, l'un des trois hommes à la table avec Lemieux et le promoteur d'Eye of The Tiger Management, Camille Estephan. On devait bien couper le ring. Pour ça, ça prend un jab. On ne veut pas dire qu'il aurait gagné s'il n'avait pas eu sa blessure, mais les approches auraient été plus simples parce qu'on n'était pas en mesure de cadrer Saunders sans ce jab. C'était beaucoup plus facile pour lui de contre-attaquer et de se déplacer de gauche à droite.

«On a demandé à David à compter du sixième de l'attendre en contre-attaque à son tour, a poursuivi Ramsay. Le surprendre hors garde. Mais notre arme numéro un, le crochet de gauche, était aussi handicapée par cette blessure, c'était problématique.»

HBO

Au-delà de la blessure, l'équipe de Lemieux a identifié des choses à améliorer, dont le positionnement sur le ring et la distance avec l'adversaire.

«Il est clair qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, a dit Ramsay. D'emblée, Billy Joe Saunders a offert une belle performance, il a bien utilisé ses atouts pour gagner le combat. On doit aussi être critiques envers nous-mêmes. Après les victoires, on a tendance à recevoir les flatteries des gens et il y a un danger à être sur le pilote automatique dans ce genre de victoire là. Ce qui est important, c'est d'être très réalistes, de ne pas se faire d'accroires, de savoir qui on est, d'où on vient et où on s'en va. Quand on regarde le passé de David Lemieux, le profil psychologique est en place pour surmonter les plus grandes montagnes. Je suis encore persuadé qu'il a tout ce qu'il faut pour remonter.»

Lemieux est toujours dans les plans de HBO, assure Estephan. «HBO est toujours derrière nous à 100%. Ils ont compris très vite que le gars, sans lui enlever du crédit, ne voulait pas se battre. Elisrandi Lara a fait ça contre Canelo [en 2014] et on ne l'a plus jamais revu sur les ondes. Et pourtant Canelo l'avait battu par un fil seulement. Ils recherchent de l'action, de l'"entertainement". On est déjà en discussion, avec HBO, entre autres. On va laisser passer le temps des Fêtes, on va voir ce qui se passe avec son épaule, mais je suis convaincu que son prochain combat sera sur HBO.»

Estephan reconnaît toutefois qu'on peut ranger Saunders dans la catégorie des Golovkin et des Álvarez. «Je trouve que Saunders a sa place. Il a été très impressionnant, son jeu de pieds est incroyable. Mais est-ce que HBO va vouloir le voir? Car il est "plate" à voir...»

Lemieux s'est braqué quand on lui a demandé de répondre aux critiques qui le qualifient de boxeur unidimensionnel qui a atteint ses limites.

«Quelles limites? Courir après quelqu'un? Il a bien fait sa tâche de s'enfuir. C'est difficile d'utiliser plusieurs dimensions contre un adversaire de ce style-là. J'ai encore beaucoup d'outils à montrer.»

Lemieux restera chez les poids super-moyens, à en croire son entourage. On lui donnera sans doute certains combats un peu plus faciles en 2018 pour lui permettre de reprendre confiance en ses moyens.

«La motivation est très grande chez moi, a affirmé Lemieux. On va tout faire pour revenir sur la route du championnat du monde. Je vais prendre des vacances, me reposer un peu, puis on va reconstruire. Je vais avoir 29 ans dans quelques jours, je me sens encore très jeune dans le sport, j'ai encore beaucoup de choses à accomplir. À mes fans, restez avec moi, vous n'avez pas vu la fin. Je n'ai pas offert ma meilleure performance, mais je vous promets de meilleures soirées de boxe.»

---