Eleider Alvarez ne laissera pas Adonis Stevenson l'éviter de nouveau

Eleider Alvarez affrontera Adonis Stevenson à son prochain combat, que ce dernier le veuille ou non.

C'est ce qu'ont déclaré à l'unisson les membres du clan Alvarez mercredi, en réaction aux propos qu'a tenus le champion des mi-lourds du World Boxing Council (WBC) la veille, sur les ondes de TVA Sports.

Au cours de cet entretien, Stevenson a indiqué que «c'est certain que ce n'est pas payant d'affronter Alvarez, on ne va pas se le cacher. Affronter (Badou) Jack ou (Andre) Ward, c'est plus payant». Alvarez a été piqué au vif par ces propos.

«Ça me dérange beaucoup ces commentaires de Stevenson. Il dit que la tv n'est pas intéressée? Ce n'est pas ma faute. Le champion, c'est lui. C'est lui qui devrait vendre la télé. Ce n'est pas un problème pour Canelo Alvarez d'affronter un boxeur qui n'est pas connu: tout le monde achète le combat quand même. Même chose pour (Gennady) Golovkin ou Miguel Cotto. Plusieurs champions qui affrontent des boxeurs moins connus vendent tout de même beaucoup.»

Mais selon son clan, c'est lui qui a le gros du bâton.

Quand Alvarez a accepté pour une deuxième fois de céder sa place depuis qu'il est devenu l'aspirant obligatoire au titre afin que Stevenson y aille d'une défense optionnelle contre Andrzej Fonfara, le 3 juin dernier, le boxeur d'origine colombienne a bien protégé ses arrières. Il a alors exigé du WBC que les deux pugilistes signent une promesse d'y aller d'une défense obligatoire dès cet automne.

«J'ai parlé ce matin au président du WBC, Mauricio Sulaiman, afin de voir si les ententes que nous avions tenaient toujours, a raconté Stéphane Lépine, le gérant d'Alvarez. Il m'a confirmé que M. Adonis Stevenson n'a pas le choix d'affronter Eleider dès cet automne et qu'il va envoyer une lettre en ce sens à Yvon Michel dès aujourd'hui, lui redemandant une date et un endroit.»