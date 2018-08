 Le Canadien obtient Hunter Shinkaruk contre Kerby Rychel 

Âgé de 23 ans et originaire de Calgary, Shinkaruk a passé la dernière campagne avec le Heat de Stockton, dans la Ligue américaine de hockey, récoltant 32 points, dont 17 buts, en 63 matchs. Depuis ses débuts dans la LNH en 2015-2016, Shinkaruk a disputé 15 rencontres récoltant deux buts et un total de quatre points.

En 251 matchs en carrière dans la Ligue américaine, l'ex-choix de premier tour (24e au total) des Canucks de Vancouver en 2013 a marqué 75 buts et amassé 149 points avec le Heat et les Comets d'Utica.

Pour sa part, Rychel avait été acquis des Maple Leafs de Toronto à la fin du mois du février 2018. En quatre matchs avec le Canadien, il a inscrit un but et récolté deux points. Rychel a également pris part à 16 rencontres dans l'uniforme du Rocket de Laval, terminant avec huit buts et 12 points.