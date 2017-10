McCarron et Scherbak rappelés par le Canadien

Choix de première ronde du Tricolore en 2014, Scherbak est à égalité au premier rang des marqueurs du Rocket avec une récolte d'un but et neuf points en six rencontres depuis le début de la saison. L'attaquant présente également un différentiel de plus-3.

De son côté, McCarron a marqué deux buts et obtenu autant de mentions d'aide pour un total de quatre points en six matchs. Il occupe le deuxième rang de la formation lavalloise au chapitre des minutes de punitions avec 10. Le choix de premier tour du Canadien en 2013 a participé à 31 rencontres avec le Canadien la saison dernière, récoltant un but et quatre mentions d'aide.

Les deux attaquants ont été rayés de la formation du Rocket dimanche, à l'occasion de son duel face aux Bruins à Providence.

Le Canadien disputera son prochain match mardi, au Centre Bell, face aux Panthers de la Floride.