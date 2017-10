Schlemko absent ce soir, Plekanec incertain

Le Canadien a rappelé David Schlemko ce matin, mais il faudra attendre avant de le voir disputer un premier match avec sa nouvelle équipe. D'ici là, il faudra donc surveiller la lutte entre Jordie Benn et Brandon Davidson.

Schlemko s'est blessé à la main droite au tout début du camp et n'a pas pu disputer de match préparatoire avec le Tricolore.

Schlemko avait été cédé au Rocket de Laval aux fins de remise en forme. Hier, à son premier match à Laval, le défenseur a amassé une aide et a conclu la soirée avec un différentiel de +2, dans une victoire de 8-7 du Rocket contre les Devils de Binghamton.

À l'avant, on ne connaît toujours pas l'identité de la formation. La présence de Tomas Plekanec demeure incertaine, puisqu'il manquait à l'appel ce matin en raison de « symptômes grippaux ». Grippé lui aussi hier, Alex Galchenyuk était de retour à l'entraînement avec ses coéquipiers. Mais Julien n'a rien voulu confirmer, mentionnant qu'il s'agirait de décisions d'avant-match.

En l'absence de Plekanec, Jacob De La Rose l'a remplacé au centre d'un trio avec Paul Byron et Brendan Gallagher comme ailiers.

Le début d'une lutte

Le retour prochain de Schlemko rend la suite des choses intéressante, particulièrement pour Benn et Davidson, membres du troisième duo de défenseurs.

Benn connaît un début de saison très difficile, multipliant les pertes de rondelles, et ce, même s'il n'a qu'un revirement à sa fiche dans les statistiques officielles de la LNH.

Davidson, lui, a été laissé de côté pour les deux premiers matchs de la saison, après avoir connu ce qu'il a lui-même qualifié de « camp le plus difficile de ma carrière, quant à mes performances ». Mais il a trouvé son erre d'aller dans les deux derniers matchs, en remplacement de Mark Streit. Il a offert du jeu sobre, dénué d'erreurs, à défaut d'être spectaculaire.

« Il s'agit de redevenir un enfant, de retrouver le plaisir de jouer, a analysé Davidson, rencontré après l'entraînement. Parfois, on travaille trop fort et pas assez intelligemment. Je recommence à m'amuser. Mon travail n'a pas changé, mais mon état d'esprit a changé. Parfois, tu dois toucher le fond du baril avant de remonter. Je n'ai pas livré mes meilleures performances au camp. J'ai eu du temps pour analyser ça et retrouver mes moyens. Les entraîneurs m'ont beaucoup aidé. J'espère jouer un autre bon match ce soir. »

Claude Julien, lui, est ravi de ce qu'il voit de Davidson jusqu'ici. « Des fois, ces joueurs-là essaient d'en faire trop pour se faire remarquer, et on finit par les remarquer pour les mauvaises raisons. Mais une fois qu'ils retrouvent leur game, ça devient de bons défenseurs. »

Il sera maintenant intéressant de suivre comment Davidson et Benn réagiront à la lourde commande de ce soir. La puissante attaque des Maple Leafs a marqué 22 buts en quatre matchs cette saison.

Celui des deux qui offrira les meilleures performances aura une longueur d'avance pour faire partie d'un top 6 qui sera remodelé quand Schlemko sera prêt.

Trios ce matin

Pacioretty-Drouin-Lehkonen

Hudon-Danault-Shaw

Byron-De La Rose-Gallagher

Galchenyuk-Mitchell-Hemsky

Défenseurs

Mete-Weber

Alzner-Petry

Benn-Davidson

Morrow