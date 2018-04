Jean Verville, l'architecte-marcheur

L'idée de départ était de réaliser une installation architecturale, dans le cadre de son doctorat en art à l'UQAM. Le projet a évolué. L'architecture «domestique», avec ses contraintes, s'y est greffée. Une fois finie, la fonction de «la chose» est venue toute seule. «Je me suis dit: il faut que je travaille ici», explique Verville. Le hangar est devenu un lieu de création.

Il est à noter que la transformation de ce hangar s'inscrit dans la trilogie «IN 123.» Ces trois projets de Jean Verville allient art, architecture et aspect domestique. IN 1 est son atelier, IN 2, une maison dans Villeray, et IN 3, un loft dans le centre-ville de Montréal. En 2017, les trois projets ont suscité la curiosité et fait l'objet d'une couverture médiatique internationale.

Le client muse

L'évolution d'un projet, la créativité déjantée, c'est un peu beaucoup la marque de Jean Verville. Que ce soit dans le résidentiel ou le commercial, ce qui l'allume, c'est de créer le projet avec le client. «On se glisse dans un projet de création commune pour arriver à faire un autre type projet. Le client est muse et collaborateur. Les gens ont toujours de la créativité, même ceux qui pensent le contraire.»

Le Japon, source d'inspiration

Le Japon, où il a fait plusieurs séjours de recherche, est une grande source d'inspiration pour Jean Verville. Il a visité un grand nombre de maisons compactes, beaucoup de musées et d'installations, et tissé des liens avec des artistes et architectes de là-bas.

«Le Japon, c'est comme des vacances pour les yeux. L'architecture est vibrante, tout est beau, dit-il avec admiration. Ils ont d'autres façons de créer et d'occuper les lieux!»